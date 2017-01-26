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Кочевых учителей для тундры Ямала начнут готовить в Санкт-Петербурге

Новости Урала
26 января, 17:22 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 26, января. /ТАСС
Подготовка кочевых учителей должна обеспечить доступность образования для коренных народов Севера
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САЛЕХАРД, 26 января. /ТАСС/. Кочевых учителей для работы с детьми оленеводов в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начнут готовить в Санкт- Петербурге в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

"В Ямало-Ненецком автономном округе началась работа по созданию на базе Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена целевой группы, в которой будут готовить учителей для кочевых школ региона. На учебный год 2017-2018 планируется сформировать первую такую группу", - пояснили в пресс-службе.

Первая группа будет состоять из 15 человек. "В рамках профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению "Педагогическое образование" по заочной форме студенты получат дополнительные знания по этнопедагогике, психологии, языкам коренных народов Ямала. В дальнейшем они должны будут вернуться в округ, чтобы работать по специальности - кочевыми учителями или воспитателями", - пояснили в правительстве.

Проект "кочевой учитель" реализуется на Ямале с 2011 года. Первый выпуск группы по специальности "Преподавание в начальных классах" с дополнительной специализацией "Кочевой учитель" в Ямальском многопрофильном колледже состоялся в 2014 году. В настоящее время образование по специальности "Дошкольное образование" в колледже получают 47 студентов, по специальности "Преподавание в начальных классах" - 50. Все они изучают дисциплины, необходимые для работы в кочевой школе: родной язык, методика преподавания родного языка, практикум устной и письменной речи, теория и методика развития речи детей, психология, этнология, культура народов Севера.

Ямальский региональный проект "Кочевая школа" стал одним из способов обеспечения доступности образования для представителей коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой образ жизни. Педагог или воспитатель передвигается вместе с семьями оленеводов и проводит уроки прямо в чуме. На территории Ямала в местах кочевий предоставляют услуги 22 образовательные организации: 139 детей охвачены дошкольным образованием и 44 - начальным общим образованием.

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