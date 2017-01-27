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Суд отклонил апелляцию уральского блогера на решение о продлении срока его ареста

Новости Урала
27 января, 14:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, января. /ТАСС
Руслан Соколовский, ловивший покемонов в храме Екатеринбурга, останется под стражей до 22 февраля
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Руслан Соколовский

Руслан Соколовский

© Максим БУТУСОВ/Е1.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда о продлении до 22 февраля 2017 года ареста блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат блогера Алексей Бушмаков.

"Суд оставил в силе решение о продлении ареста Руслана Соколовского, его оставили под стражей до 22 февраля 2017 года", - сказал Бушмаков.

По его словам, суд отказал в приобщении к делу заключения лингвистического исследования, которое по адвокатскому запросу было проведено профессором кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики Уральского федерального университета (УрФУ) Анной Плотниковой. "В заключении сказано, что во всех исследуемых видеозаписях отсутствуют лингвистические признаки возбуждения вражды, ненависти по отношению к каким-либо национальным, религиозным, расовым, социальным и другим группам", - пояснил Бушмаков.

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В начале августа Руслан Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело по статьям "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

В октябре 2016 года Руслана Соколовского поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста. Как выяснили сотрудники ГУФСИН по Свердловской области, молодой человек разместил видеоролик на одном из видеохостингов, хотя в это время ему было запрещено пользоваться интернетом и сотовой связью по условиям меры пресечения. Защита блогера пыталась оспорить данное решение, однако Свердловский областной суд отклонил апелляцию о смягчении меры пресечения.

В пятницу, 19 января, блогеру Соколовскому было предъявлено новое обвинение по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", поводом для которого стала обнаруженная во время обыска дома Соколовского ручка с видеокамерой.

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