Более 30 школ закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ в ХМАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Более 30 школ закрыты на карантин в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО - Югре) из-за ОРВИ и гриппа, сообщил на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии заместитель губернатора региона Всеволод Кольцов. Кроме того, ограничено проведение массовых, культурных мероприятий.

"Оснований для паники нет. Ситуация находится под контролем", - сказал Кольцов.

Также во время совещания отметили, что в закрытых учебных заведениях обучение ведется дистанционно. Наиболее высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрирован в Нягани, Ханты-Мансийске, Лангепасе, Югорске, а также в Ханты-Мансийском, Кондинском и Октябрьском районах.

По данным руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Майи Соловьевой, всего с начала эпидемии зарегистрировано 14862 обращения в медицинские учреждения пациентов с признаками респираторных заболеваний. "По сравнению с прошлым годом число заболевших в этом сезоне значительно ниже", - отметила она.

Ранее ТАСС сообщал, что учебный процесс во всех школах Ханты-Мансийска был также приостановлен из-за ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ с 24 по 30 января.