Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 30 школ закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ в ХМАО

Новости Урала
30 января, 9:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, января. /ТАСС
В закрытых учебных заведениях обучение ведется дистанционно
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Более 30 школ закрыты на карантин в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО - Югре) из-за ОРВИ и гриппа, сообщил на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии заместитель губернатора региона Всеволод Кольцов. Кроме того, ограничено проведение массовых, культурных мероприятий.

"Оснований для паники нет. Ситуация находится под контролем", - сказал Кольцов.

Также во время совещания отметили, что в закрытых учебных заведениях обучение ведется дистанционно. Наиболее высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрирован в Нягани, Ханты-Мансийске, Лангепасе, Югорске, а также в Ханты-Мансийском, Кондинском и Октябрьском районах.

По данным руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Майи Соловьевой, всего с начала эпидемии зарегистрировано 14862 обращения в медицинские учреждения пациентов с признаками респираторных заболеваний. "По сравнению с прошлым годом число заболевших в этом сезоне значительно ниже", - отметила она.

Ранее ТАСС сообщал, что учебный процесс во всех школах Ханты-Мансийска был также приостановлен из-за ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ с 24 по 30 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Эпидемия гриппа в России
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Музейный проект об истории района Уралмаш признан одним из лучших в РФ
4
Первая жена Высоцкого впервые представила фотографии из домашних архивов
Михаил Пришвин
4
Неизвестный дневник писателя Пришвина представят в "Ельцин Центре"
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
2
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
3
ВЦИОМ: россияне в конце года опасались усиления международной напряженности
4
Абашидзе: восстановление дипломатических отношений между Грузией и РФ не обсуждается
5
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
6
В Приморье тигрица вышла к людям за помощью, но спасти ее не удалось
7
ФАС возбудила дело против "Мегафона"
Темы дня
Реклама