Инвестиции в основной капитал ХМАО выросли за год почти на 2%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры) выросли почти на 2% в 2016 году. Об этом во время годового отчета перед региональным парламентом сообщила губернатор региона Наталья Комарова.

"По итогам года автономный округ получил 825 млрд рублей (810,7 млрд рублей по итогам 2015 года - прим. ТАСС) инвестиций в основной капитал. Инвестиции на душу населения в Югре в пять раз выше, чем в среднем по России", - сказала она.

Портфель инвестиционных не нефтегазовых проектов автономного округа в 2016 году составил более 480 млрд рублей (166 проектов). По данным департамента общественных и внешних связей региона, самыми крупными инвестпроектами стали введение в Советском районе на полную мощность высокотехнологичного предприятия по глубокой переработке древесины и завершение модернизации птицеводческого комплекса в Сургутском районе. Также в стадии оформления разрешительной документации по вводу в эксплуатацию находится проект создания в Советском районе завода железобетонных конструкций.

По словам Комаровой, поддержка инвестиционной активности позволяет обеспечивать занятость населения. По итогам 2016 года Югра входит в число регионов с наименьшим уровнем зарегистрированной безработицы - 0,57% от экономически активного населения. "В Югре самый низкий уровень безработицы среди регионов УрФО. По показателю безработицы, рассчитываемому в соответствии с методологией Международной организации труда, регион на одной ступени с такими экономически и социально развитыми странами, как Норвегия, Швейцария, Германия", - добавила губернатор.

Объем сельхозпродукции ХМАО вырос в два раза

Объем сельхозпродукции ХМАО в денежном эквиваленте вырос за шесть лет в два раза - с 5,4 до 10,1 млрд рублей, сообщила также во время годового отчета Наталья Комарова.

"По итогам прошлого года увеличился выпуск мяса, яиц, овощей, добыча рыбы. Вылов рыбы достиг рекордного для Югры за последние два десятилетия уровня в 16,7 тыс. тонн", - сказала она.

По данным окружного департамента общественных и внешних связей, основой развития агропромышленного комплекса Югры является развитие малых форм хозяйствования. "В 2016 году по оценке в фермерских хозяйствах произведено 71,6% от общего объема производства мяса в целом по автономному округу, 62,5% молока и 34,2% яиц. По предварительным итогам проведенной в 2016 году Всероссийской сельхозпереписи, количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств составило 794 единицы, за пять лет их количество увеличилось в 1,5 раза", - пояснили в ведомстве.

В департаменте отметили, что общая численность населения, занятая в сфере сельскохозяйственного производства, составляет 7419 человек, из них 87% - сельские жители.