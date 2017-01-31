Доходы бюджета Свердловской области за год увеличились более чем на 5%

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Доходы бюджета Свердловской области в 2016 году выросли более чем на 5% в сравнении с 2015 годом, до 194,6 млрд рублей. Такие данные озвучила министр финансов региона Галина Кулаченко.
Согласно оперативной информации об исполнении областного бюджета за 2016 год, доходы областной казны по сравнению с 2015 годом выросли на 10,2 млрд рублей (более чем на 5%).
"Об устойчивой ситуации в экономике и о социально ответственном подходе наших налогоплательщиков говорит тот факт, что в 2016 году в Свердловской области поступление налога на прибыль организаций увеличено на 10,9 млрд рублей, а НДФЛ - на 16,9 млрд рублей. Кроме того, в прошедшем году нам удалось оптимизировать бюджетные расходы более чем на 5 млрд рублей", - приводит слова Кулаченко департамент информации губернатора Свердловской области.
По ее словам, за счет мероприятий по оптимизации расходов и финансовому контролю дефицит областного бюджета снижен на 10,4 млрд рублей по сравнению с 2015 годом, а долговая нагрузка уменьшилась на 1,4 процентных пункта. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу мобилизации доходов, оптимизации бюджетных расходов и сдерживания долговой нагрузки.
Бюджет Свердловской области на 2017 год сохранил социальную направленность: около 70% бюджетных средств будут направлены на социальную политику, образование и здравоохранение, остальное - на развитие региона. При этом 97-98% областной казны будут потрачены на финансирование 29 госпрограмм.
Дефицит бюджета Свердловской области в этом году увеличен до 11,2 млрд рублей (14,6 млрд - в 2016 году) и составляет около 5,6% от расходов. Расходы увеличены до 199,4 млрд рублей.