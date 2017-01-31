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Школьники в "Сириусе" будут использовать прибор уральских ученых

Новости Урала
31 января, 13:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, января. /ТАСС
Аппарат позволяет анализировать состав вещества при проведении простых исследований в области астрономии, химии и биологии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Уральские ученые разработали прибор для проведения простых исследований в области астрономии, химии и биологии для участников уральской проектной смены образовательного центра "Сириус", которая завтра начнет работу в Сочи. Об этом сообщил ТАСС ведущий инженер Коуровской астрономической обсерватории имени К. А. Бархатовой в Свердловской области Вадим Крушинский.

"Уральский федеральный университет (УрФУ) сотрудничает с лагерем "Сириус" в Сочи, где созданы все условия для проектной деятельности, при которой дети под руководством сотрудников вузов занимаются научной деятельностью, и мы, как одно из подразделений университета, тоже участвуем в этом. Во время смены предполагается проведение лекций и практических занятий. Мы сделали для школьников прибор, на котором они будут проводить простые исследования, в частности, анализировать состав веществ", - отметил он.

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Крушинский подчеркнул, что проведение таких работ будет полезно как для тех, кто интересуется астрономией, так и для тех, кто в будущем будет изучать нефтехимию или биологию. "Сам прибор представляет собой призменный спектрограф, цифровую камеру и пакет программ для обработки данных. Участие в таких проектах с раннего возраста может дать существенный результат спустя несколько лет, поскольку в науку придут люди, которые с раннего возраста были замотивированы, и будут иметь принципиально другой уровень подготовки", - подчеркнул он.

В пресс-службе УрФУ добавили, что уральская проектная смена пройдет с 1 по 24 февраля. "Участники смены - 184 старшеклассника из 12 регионов России. Они будут работать с ведущими преподавателями УрФУ по шести направлениям: биотехнологии, информационные технологии, конструирование технических систем, земля, навигация и космос, химия и технологии, нанотехнологии", - уточнили там.

Ранее ТАСС сообщал, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева 7 декабря 2016 года подписали соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса". Среди задач центра - проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.

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