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Глава управления МЧС по Свердловской области уходит в отставку по состоянию здоровья

Новости Урала
1 февраля, 8:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, февраля. /ТАСС
Андрей Заленский сообщил, что пока не знает, кто займет его место
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Начальник главного управления МЧС по Свердловской области Андрей Заленский уходит в отставку по состоянию здоровья.

"Я увольняюсь согласно закону о воинской службе по болезни. Я пока не знаю, кто займет мое место", - сказал Заленский корреспонденту ТАСС.

Заленский возглавляет ГУ МЧС по Свердловской области с 23 августа 2010 года. В марте 1995 года и в мае 1996 года принимал участие в выполнении боевых задач по нормализации обстановки, восстановлению законности и правопорядка на территории Чечни.

Награжден орденами "За военные заслуги", "Красной звезды", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, имеет ряд ведомственных наград.

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