Вагоны с углем сошли на железной дороге на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Семь вагонов с углем сошли с железнодорожных путей в Свердловской области, пострадавших нет. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Сегодня в 02:05 поступила информация о том, что в Белоярском городском округе Свердловской области на железнодорожной станции Калюткино произошел сход семи вагонов с углем без опрокидывания. Железнодорожный состав следовал по маршруту Каменск-Уральский - Екатеринбург", - сказали там.

По данным МЧС, в результате схода вагонов пострадавших нет. "Угрозы экологической безопасности нет. На месте происшествия работают два восстановительных поезда. Нарушения графика следования поездов нет", - уточнили в пресс-службе.