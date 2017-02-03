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Прокуратура выявила факты загрязнения воздуха в Челябинске

Новости Урала
3 февраля, 11:44 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 3, февраля. /ТАСС
В разных районах города зафиксировано превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от двух до восьми раз, оксида азота и фторида водорода - в пять раз, фенола - в три раза
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Челябинская природоохранная прокуратура зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Челябинска. Материалы проверок переданы следователям, сообщила ТАСС старший помощник региональной прокуратуры по связям со СМИ Наталья Мамаева.

По поручению прокурора Челябинской области Александра Кондратьева были проведены внеплановые выездные проверки того, как предприятия и организации города соблюдают законодательство в период неблагоприятных метеорологических условий.

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"Было проверено 30 предприятий. Согласно полученным данным, с 13 по 31 января этого года в разных районах Челябинска зафиксировано превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода - в 5 раз, фенола - в 3 раза", - сказала собеседница агентства.

Материалы проверок прокуратура направила в Главное управление МВД России по Челябинской области. "В действиях пока неустановленных ответственных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы"). Следственные органы должны установить, чьи действия привели к таким последствиям", - добавила Мамаева.

Ранее ТАСС сообщал, что из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, слабости ветра, силы которого недостаточно для рассеивания вредных примесей, в области создалась неблагоприятная экологическая обстановка. Так, 16 января в Челябинске отмечены четыре случая превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода, один случай превышения ПДК фенола. В Магнитогорске было отмечено 15 случаев превышения ПДК по взвешенным веществам, 6 случаев превышения ПДК по оксиду углерода, 12 случаев превышения ПДК по сероводороду, 2 случая превышения ПДК по формальдегиду, 1 случай превышения ПДК по фенолу.

По закону во время неблагоприятных погодных условий предприятия и организации обязаны сократить вредные выбросы в атмосферу.

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