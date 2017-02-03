Американский танк M3 "Генерал Ли" прибыл из Москвы в музей военной техники УГМК на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Американский танк М3 "Генерал Ли", который в годы Великой Отечественной войны поставлялся по ленд-лизу в СССР и другие страны антигитлеровской коалиции, появился в музее военной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК) "Боевая слава Урала" (город Верхняя Пышма, Свердловская область). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе УГМК.

"В музее военной техники УГМК появился новый экспонат - американский танк М3 Ли, который поставлялся в годы Великой Отечественной войны по ленд-лизу в СССР, а также в другие страны антигитлеровской коалиции. Название "Генерал Ли" танку дали англичане, также существовал "Генерал Грант" - это танк М3 английской модификации с измененной башней (Ли и Грант - наиболее известные полководцы южан и северян времен Гражданской войны в США)", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС директор музея "Боевая слава Урала" Александр Емельянов, новый экспонат прибыл на Урал из Москвы. "Там М3 Ли был отреставрирован. Экспонат уже можно увидеть в экспозиции танков, которые поставлялись по ленд-лизу. Пока непонятно, участвовал ли данный танк в боевых действиях, мы будем вести исследовательскую работу, чтобы проследить его боевой путь", - отметил он.

В музее рассказали, что М3 Ли был разработан американскими конструкторами на базе танка М2 за 60 дней в 1940 году, когда стало понятно, что штатное 37-миллиметровое орудие малоэффективно. "Поэтому конструкторы взяли корпус М2 и поменяли пулемет на 75-миллиметровое орудие. В СССР танк был непопулярен, в Красной Армии даже гуляла частушка: "Как Америка России подарила Эм три Эс. Шуму много, толка мало, ростом вышел до небес", - добавили там.

Всего по ленд-лизу советская военная приемка получила 976 машин. Пик их использования пришелся на 1942 год, более сотни танков участвовало в битве на Курской дуге. Эпизодически эти машины применялись вплоть до окончания Великой Отечественной войны.

Верхнепышминский музей считается одной из самых крупных российских выставочных площадок военно-технического профиля наряду с музеями Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти и Саратова и крупнейшей частной экспозицией такого рода на всем постсоветском пространстве. За 10 лет в коллекции музея собрано более 200 единиц военной техники и раритетных автомобилей, уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, массогабаритных макетов холодного и огнестрельного оружия, а также униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооруженных сил. В ноябре 2015 года музей был отмечен памятным знаком Российского военно- исторического общества "Лучший музей военной истории".