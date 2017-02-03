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Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Тюменской области

Новости Урала
3 февраля, 16:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, февраля. /ТАСС
По предварительным данным водитель автомобиля Kia Picanto при обгоне большегруза не смогла безопасно завершить маневр
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© ГИБДД ГУ МВД России по Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком и двумя легковыми машинами на 209-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

"По предварительным данным, 43-летняя тюменка, водитель автомобиля Kia Picanto при обгоне большегруза не смогла завершить безопасно маневр на дороге. По касательной Kia столкнулся с встречным грузовиком Hyundai, после этого произошло лобовое столкновение с Lada, - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли 52-летний водитель Lada и пассажирка этой машины, а также пассажир Kia. Водитель иномарки доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. "Сейчас движение по федеральной автодороге на участке, где произошло ДТП, осуществляется в реверсивном режиме", - добавили в пресс-службе.

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