Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Тюменской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком и двумя легковыми машинами на 209-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
"По предварительным данным, 43-летняя тюменка, водитель автомобиля Kia Picanto при обгоне большегруза не смогла завершить безопасно маневр на дороге. По касательной Kia столкнулся с встречным грузовиком Hyundai, после этого произошло лобовое столкновение с Lada, - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли 52-летний водитель Lada и пассажирка этой машины, а также пассажир Kia. Водитель иномарки доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. "Сейчас движение по федеральной автодороге на участке, где произошло ДТП, осуществляется в реверсивном режиме", - добавили в пресс-службе.