В школах двух районов ХМАО и ЯНАО введен карантин из-за ОРВИ и гриппа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Карантин из-за ОРВИ и гриппа введен во всех школах Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) и Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди населения Сургутского района и активным вовлечением в эпидемический процесс учащихся школ, с 6 февраля 2017 года в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования Сургутского района приостановлен образовательный процесс до прекращения роста заболеваемости, но не менее чем на 7 календарных дней", - сообщили ТАСС в администрации Сургутского района.
В соседнем Ямало-Ненецком автономном округе в Надымском районе введен карантин во всех школах по 7 февраля.
"В Надымском районе наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки. За четвертую неделю этого года на территории муниципального образования зарегистрировано на 12,1% больше случаев ОРВИ, чем за предыдущую неделю. Показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями превысил эпидемический порог на 54,9%, превышение зарегистрировано в двух возрастных группах: от 7 до 14 лет и от 18 и старше", - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.