Восемь человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Восемь человек получили травмы в ДТП с участием трех автомобилей и рейсового автобуса на 317 км автодороги Пермь - Екатеринбург. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.
"На 317 км автодороге Пермь-Екатеринбург около 14:30 мск произошло столкновение четырех транспортных средств, в том числе одного рейсового автобуса "Ревда-Екатеринбург". В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 8 человек, из них в качестве пассажиров автобуса пострадали 6 человек", - сказали в пресс-службе.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.