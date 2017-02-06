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Восемь человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса на Урале

Новости Урала
6 февраля, 17:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, февраля. /ТАСС
Происшествие произошло на 317 км автодороги Пермь - Екатеринбург
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На месте происшествия

На месте происшествия

© ГИБДД по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Восемь человек получили травмы в ДТП с участием трех автомобилей и рейсового автобуса на 317 км автодороги Пермь - Екатеринбург. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

"На 317 км автодороге Пермь-Екатеринбург около 14:30 мск произошло столкновение четырех транспортных средств, в том числе одного рейсового автобуса "Ревда-Екатеринбург". В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 8 человек, из них в качестве пассажиров автобуса пострадали 6 человек", - сказали в пресс-службе.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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