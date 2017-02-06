Суворовцы приняли участие в переводе китайских детских книг для библиотеки в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Более 50 курсантов трех суворовских военных училищ - Екатеринбургского, Ставропольского и Уссурийского - впервые перевели для библиотеки в Екатеринбурге 35 китайских детских книг. Так они включились в общероссийский проект по переводу зарубежных книг на русский язык "Открывая новые страницы", итоги которого подвели в понедельник в Библиотечном центре "Екатеринбург", рассказала ТАСС руководитель международного одела Центра Анна Логинова.

"Впервые проект, начинавшийся как городской, целью которого было обогатить библиотечный фонд переведенными китайскими книгами, получил межрегиональное развитие, да еще при помощи суворовцев - учеников 5-9 классов. Всего в этом году в проект включились семь преподавателей и 51 суворовец. Было переведено 35 детских книг. Теперь все они доступны нашим читателям", - сказала она, добавив, что для максимального участия в конкурсе сотрудники библиотечного центра высылали в Ставрополь и Уссурийск по несколько экземпляров китайских детских книг десятков наименований и авторов.

В библиотеке также отметили, что межрегиональный импульс "Новым страницам" дала преподаватель иностранных языков Екатеринбургского СВУ Марина Сычева. Она рассказала своим коллегам из других училищ о российско-китайском проекте, в котором участвовали в 2015 году ее юные ученики. В Ставрополе и Уссурийске курсанты и преподаватели проект поддержали.

Победителям конкурса в понедельник вручила призы генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин. "Мы будем способствовать развитию этого и других подобных проектов как по географии, так и по числу участников, и не только в нашем консульском округе. Ведь они способствуют реализации концепции "Китайская мечта" Си Цзиньпина, одной из составляющих которой является экономическое и культурное взаимодействие Китая и России в самых разных сферах. Особенно порадовало то, что сегодня я награждала не только школьников и суворовцев, но и совсем маленьких дошкольников, которые с интересом изучают китайский язык и культуру", - сказала глава дипмиссии.