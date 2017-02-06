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Суворовцы приняли участие в переводе китайских детских книг для библиотеки в Екатеринбурге

Новости Урала
6 февраля, 22:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, февраля. /ТАСС
Впервые проект "Открывая новые страницы", начинавшийся как городской, целью которого было обогатить библиотечный фонд переведенными китайскими книгами, получил межрегиональное развитие
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Более 50 курсантов трех суворовских военных училищ - Екатеринбургского, Ставропольского и Уссурийского - впервые перевели для библиотеки в Екатеринбурге 35 китайских детских книг. Так они включились в общероссийский проект по переводу зарубежных книг на русский язык "Открывая новые страницы", итоги которого подвели в понедельник в Библиотечном центре "Екатеринбург", рассказала ТАСС руководитель международного одела Центра Анна Логинова.

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"Впервые проект, начинавшийся как городской, целью которого было обогатить библиотечный фонд переведенными китайскими книгами, получил межрегиональное развитие, да еще при помощи суворовцев - учеников 5-9 классов. Всего в этом году в проект включились семь преподавателей и 51 суворовец. Было переведено 35 детских книг. Теперь все они доступны нашим читателям", - сказала она, добавив, что для максимального участия в конкурсе сотрудники библиотечного центра высылали в Ставрополь и Уссурийск по несколько экземпляров китайских детских книг десятков наименований и авторов.

В библиотеке также отметили, что межрегиональный импульс "Новым страницам" дала преподаватель иностранных языков Екатеринбургского СВУ Марина Сычева. Она рассказала своим коллегам из других училищ о российско-китайском проекте, в котором участвовали в 2015 году ее юные ученики. В Ставрополе и Уссурийске курсанты и преподаватели проект поддержали.

Победителям конкурса в понедельник вручила призы генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин. "Мы будем способствовать развитию этого и других подобных проектов как по географии, так и по числу участников, и не только в нашем консульском округе. Ведь они способствуют реализации концепции "Китайская мечта" Си Цзиньпина, одной из составляющих которой является экономическое и культурное взаимодействие Китая и России в самых разных сферах. Особенно порадовало то, что сегодня я награждала не только школьников и суворовцев, но и совсем маленьких дошкольников, которые с интересом изучают китайский язык и культуру", - сказала глава дипмиссии.

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