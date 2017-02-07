Занятия для учащихся начальных классов в Тюмени отменены из-за морозов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Занятия первой смены для учащихся начальных классов в школах Тюмени отменены из- за морозов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия первой смены в школах города Тюмени для учеников 1-4 классов отменяются", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, во вторник на территории региона ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, похолодание. "Температура ночью была минус 25 - минус 30 градусов, в северных районах до минус 35, днем ожидается минус 19 - минус 24, в северных районах до минус 29", - отметили в ведомстве.