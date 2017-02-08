В Тюмени и Тобольске из-за морозов частично отменены уроки в школах

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Занятия первой смены для учащихся начальных классов школ в Тюмени отменены из-за морозов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Из-за низкой температуры воздуха занятия первой смены в школах города Тюмени для учеников 1-4 классов отменяются", - говорится в сообщении.
Холода стали причиной частичной отмены уроков и в школах города Тобольска в Тюменской области. "Занятия первой смены в 1-9 классах образовательных учреждений города отменяются", - уточнили в комитете по образованию городской администрации.
По данным ГУ МЧС по Тюменской области, в среду на территории региона температура ночью опускалась до минус 29-34 градусов, местами до минус 39, днем ожидается минус 24-29 градусов.