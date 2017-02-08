Занятия в школах Челябинска и ХМАО отменены из-за морозов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Занятия в школах Челябинска и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры) отменены в связи с низкой температурой воздуха. Об этом сообщили ТАСС в профильных департаментах.

"В связи с низкой температурой воздуха 8 февраля, отменены занятия в школах города Челябинска с первого по седьмой класс первой и второй смены", - говорится в сообщении администрации Челябинска.

По данным МЧС по Челябинской области, в среду, 8 февраля, температура воздуха в регионе опустится до минус 28-33 градусов ночью и минус 17-22 градусов днем.

В департаменте образования и молодежной политики ХМАО - Югры пояснили, что из-за сильных морозов от минус 37 до минус 42 градусов отменены занятия в школах округа. "С 1 по 11 класс отменены занятия в Ханты-Мансийском районе и городе Ханты-Мансийск, в Нефтеюганском районе и Нефтеюганске, Радужном, Пыть-Яхе, Покачах, Нягани, Мегионе, Нижневартовске и частично в Октябрьском и Нижневартовском районах", - сказала собеседница агентства.