Занятия в школах Челябинска и ХМАО отменены из-за морозов

CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход КонгрессаМеждународная панорама 8 февраля, 10:13
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войныМеждународная панорама 8 февраля, 10:07
СМИ: генпрокурор просит оставить за Росавиацией право согласовывать стройки у аэродромовТранспорт 8 февраля, 10:05
Самолеты Дальней авиации в рамках проверки ВКС РФ перелетят на оперативные аэродромыАрмия и ОПК 8 февраля, 10:04
Bloomberg: внутреннее расследование выявило новые случаи коррупции в ФИФАСпорт 8 февраля, 10:02
МВД России совместно с ФСБ пресекли деятельность группы хакеровПроисшествия 8 февраля, 9:51
СМИ: в китайском Тяньцзине произошел пожар на заводе аккумуляторов SamsungПроисшествия 8 февраля, 9:37
Представители заявочного комитета ОИ-2020 опрошены в суде по подозрению в коррупцииСпорт 8 февраля, 9:36
Хоккеисты олимпийской сборной России весной сыграют в Южной КорееСпорт 8 февраля, 9:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Занятия в школах Челябинска и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры) отменены в связи с низкой температурой воздуха. Об этом сообщили ТАСС в профильных департаментах.
"В связи с низкой температурой воздуха 8 февраля, отменены занятия в школах города Челябинска с первого по седьмой класс первой и второй смены", - говорится в сообщении администрации Челябинска.
По данным МЧС по Челябинской области, в среду, 8 февраля, температура воздуха в регионе опустится до минус 28-33 градусов ночью и минус 17-22 градусов днем.
В департаменте образования и молодежной политики ХМАО - Югры пояснили, что из-за сильных морозов от минус 37 до минус 42 градусов отменены занятия в школах округа. "С 1 по 11 класс отменены занятия в Ханты-Мансийском районе и городе Ханты-Мансийск, в Нефтеюганском районе и Нефтеюганске, Радужном, Пыть-Яхе, Покачах, Нягани, Мегионе, Нижневартовске и частично в Октябрьском и Нижневартовском районах", - сказала собеседница агентства.