Уральские ученые разработают сплавы для имплантатов с улучшенной биосовместимостью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработают сплавы для имплантатов, которые печатаются на 3D-принтерах, с улучшенной биомеханической совместимостью. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры термообработки и физики металлов Института новых материалов и технологий (ИНМиТ) УрФУ Степан Степанов.

По его словам, в отечественной медицине в качестве имлантатов титановые сплавы могут использоваться в двух видах: чистый титан или титан с алюминием и ванадием, которые могут быть токсичны для организма человека. При длительном пребывании они могут вызывать различные реакции, имплантат может отторгаться в организме.

"Поэтому одним из этапов проекта станет разработка сплавов, которые будут обладать большей биомеханической совместимостью. Имеется в виду совместимость с химическими элементами, которые используются в составе сплава, и обеспечение того, чтобы эксплуатационные характеристики изделия были сопоставимы с характеристиками кости", - пояснил он.

Проект по созданию производства высокоточных металлических комплексов для имплантации с помощью 3D-технологий рассчитан на три года. Он получил поддержку государственной программы РФ "Развитие науки и технологий" в размере 160 млн рублей. Индустриальным партнером университета и инициатором проекта выступило акционерное общество "Наука и инновации", управляющая организация госкорпорации "Росатом".

По словам руководителя проекта от УрФУ, заведующего кафедрой термообработки и физики металлов ИНМиТ Артемия Попова, реализация проекта позволит изготавливать для каждого человека в отдельности те заменители, которые необходимы именно ему. В первый год выполнения работ ученые планируют разработать математическую модель для изготовления металлических комплексов и выпустить первые опытные образцы титановых имплантатов.