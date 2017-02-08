Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уральские ученые разработают сплавы для имплантатов с улучшенной биосовместимостью

Новости Урала
8 февраля, 13:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
Применяемые сейчас сплавы титана с алюминием и ванадием могут быть токсичны для организма человека, при длительном пребывании имплантат может отторгаться в организме
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александра Хлопотова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработают сплавы для имплантатов, которые печатаются на 3D-принтерах, с улучшенной биомеханической совместимостью. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры термообработки и физики металлов Института новых материалов и технологий (ИНМиТ) УрФУ Степан Степанов.

По его словам, в отечественной медицине в качестве имлантатов титановые сплавы могут использоваться в двух видах: чистый титан или титан с алюминием и ванадием, которые могут быть токсичны для организма человека. При длительном пребывании они могут вызывать различные реакции, имплантат может отторгаться в организме.

"Поэтому одним из этапов проекта станет разработка сплавов, которые будут обладать большей биомеханической совместимостью. Имеется в виду совместимость с химическими элементами, которые используются в составе сплава, и обеспечение того, чтобы эксплуатационные характеристики изделия были сопоставимы с характеристиками кости", - пояснил он.

Проект по созданию производства высокоточных металлических комплексов для имплантации с помощью 3D-технологий рассчитан на три года. Он получил поддержку государственной программы РФ "Развитие науки и технологий" в размере 160 млн рублей. Индустриальным партнером университета и инициатором проекта выступило акционерное общество "Наука и инновации", управляющая организация госкорпорации "Росатом".

По словам руководителя проекта от УрФУ, заведующего кафедрой термообработки и физики металлов ИНМиТ Артемия Попова, реализация проекта позволит изготавливать для каждого человека в отдельности те заменители, которые необходимы именно ему. В первый год выполнения работ ученые планируют разработать математическую модель для изготовления металлических комплексов и выпустить первые опытные образцы титановых имплантатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Марки с талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой появились в Екатеринбурге
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
7
Библиотека им. Белинского за 10 лет направила около 300 млн рублей на модернизацию
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
2
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
3
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
4
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
5
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса
6
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России и Украины
7
Командир батальона "Сомали" Гиви погиб в результате взрыва снаряда РПО "Шмель"
Темы дня
Реклама