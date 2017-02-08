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Уральский документалист снял цикл фильмов к 100-летию отречения Николая II от престола

Новости Урала
8 февраля, 16:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
Десять документальных фильмов и видеоролик для молодежи будут доступны для просмотра в интернете в марте
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© Стоп-кадр из трейлера к фильмам исторического проекта "Государь Император Николай II"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Уральский документалист и режиссер, автор документальных фильмов патриотической и православной тематики Сергий Алиев в рамках проекта, приуроченного к 100-летию отречения Николая II от престола, представил цикл фильмов с мнениями людей из разных регионов о последнем российском императоре. В среду состоялась премьера трейлера.

Ранее Алиев сообщил ТАСС, что цель проекта заключается в том, чтобы зритель попытался для себя определить роль Николая II и понять, кем он был на самом деле. Он надеется, что через фильм зрители найдут для себя "золотую середину" в этом "непростом историческом вопросе". "Завершена работа над циклом документальных фильмов. Состоялась презентация трейлера, в котором представители духовенства, артисты, писатели дают оценку правлению Николая II", - сказал режиссер корреспонденту ТАСС.

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Одним из героев фильма стал российский актер Андрей Мерзликин. Он полагает, что к Николаю II, который был канонизирован, нельзя относиться иначе как к святому человеку. "Последний российский император осознанно отдал свою жизнь за Родину, это подвиг. Он мог уехать, но тогда бы изменил той клятве на верность Отечеству, которому он присягнул", - отмечает Мерзликин в фильме.

Героем цикла документальных фильмов также стал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, постоянный член Священного синода Русской православной церкви. "Николай II, несмотря на то, что находился на вершине власти, был очень богобоязненным человеком. Для него церковная жизнь была потребностью души. Поэтому, когда мы знакомились с его подлинными дневниками, которые были опорочены и фальсифицированы, то мы открывали заново его дух, мысли, отношение к жизни, его оценки каких-то моментов с точки зрения религиозного человека", - отмечает в фильме владыка.

По словам Алиева, существуют диаметрально противоположные мнения о том, кем был Николай II. "В рамках всероссийского проекта мною записывались ролики с разными людьми, которые отвечали на один вопрос: "Кем для вас является последний российский император Николай II?" "Таким образом, с учетом мнений десятка экспертов, проживающих в разных регионах страны, я постарался сформировать истинное мнение о последнем российском императоре", - сказал Алиев. Он добавил, что десять документальных фильмов с мнениями людей и видеоролик для молодежи будут доступны для просмотра в интернете в марте.

Император Николай II отрекся от престола 15 марта 1917 года по новому стилю. Это стало одним из ключевых событий революций 1917 года и истории России XX века в целом. Правомочность манифеста обсуждается рядом российских и зарубежных историков с 1921 года.

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