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Росгосцирк разбирается в ситуации с оплатой труда артистов Екатеринбургского цирка

Новости Урала
8 февраля, 17:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
Комментируя размещенное в соцсетях обращение главного дирижера цирка к президенту РФ, в компании отметили, что "никто оркестр сокращать не собирается"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Росгосцирк изучает ситуацию, возникшую в Екатеринбургском цирке после появления информации о возможном понижении заработных плат артистам. Узнав об этом, музыканты Екатеринбургского цирка заявили о намерении уволиться. При этом директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский сообщил, что понижение зарплаты не планируется.

"Руководству Росгосцирка известно о случившемся. Мы изучаем ситуацию, более детальной информацией мы будет готовы поделиться после 23 февраля, в этот день будет проведено собрание (в Росгорцирке или в Екатеринбургском цирке - это уточняется)", - сообщили ТАСС в пресс-службе цирковой компании, отметив, что "никто оркестр сокращать не собирается".

Ранее в социальных сетях главный дирижер Екатеринбургского цирка Борис Важенин опубликовал обращение к президенту РФ, в котором объявил, что все музыканты уральского цирка решили уволиться из-за планируемого понижения и без того низкой зарплаты. По его данным, 1 февраля в Екатеринбургском цирке состоялось собрание коллектива оркестра, на котором руководство учреждения объявило о понижении с 23 марта зарплаты всех сотрудников по решению Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк) и сокращении штата цирка.

По словам Важенина, оплата работы музыканта понизится - с 680 до 350-500 рублей за спектакль. При этом, по данным директора учреждения Анатолия Марчевского, понижение зарплат не планируется.

"Нет такого разговора (о сокращении зарплат - прим. ТАСС). Я не думаю, что понижение будет, мы ведем сейчас разговор о повышении хоть каком-нибудь, - сообщил он корр. ТАСС. - Есть предложение Росгосцирка (о сокращении штата сотрудников - прим. ТАСС), мы еще в обсуждении. Но оркестр не сокращается, ни одна единица".

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