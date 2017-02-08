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Жительница Екатеринбурга осуждена на 10 лет за издевательства над детьми

Новости Урала
8 февраля, 18:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
Приемный сын женщины в 2015 году умер от побоев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам колонии местную жительницу за издевательства над четырьмя детьми, один из которых умер от побоев, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Ирина Пермякова будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, она признана виновной по пяти статьям УК РФ.

"Также по делу проходил муж осужденной Владимир Пермяков, который обвинялся в оставлении в опасности малолетних детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Мужчина был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - уточнили в пресс-службе.

Пермяковы воспитывали четырех детей, в том числе приемного сына. Пермякова регулярно избивала мальчика. Не выдержав побоев, ребенок скончался в начале января 2015 года.

"Пермякова за любые провинности и непослушание систематически унижала и оскорбляла других детей, применяя к ним физическое насилие. Пермяков был равнодушным к данной ситуации, - сказали в пресс-службе. - Также было установлено, что в 2013 году женщина предоставила заведомо ложные сведения о том, что размер среднедушевого дохода на каждого члена семьи является ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области".  В результате осужденная незаконно получила почти 135 тыс. рублей. 

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