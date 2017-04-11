Начальник поезда принял роды у пассажирки в Челябинской области

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Девочка родилась у пассажирки поезда Кисловодск - Тында на станции Миасс в Челябинской области. Роды принял начальник поезда, сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы Южно-Уральской железной дороги.
"11 апреля в поезде № 97 Кисловодск - Тында на станции Миасс Южно-Уральской железной дороги пассажирке поезда неожиданно потребовалась помощь. До приезда медиков роды у нее принял начальник поезда. Он обеспечил надлежащее санитарное состояние в вагоне и выполнил все необходимые операции", - пояснила сотрудница пресс-службы.
Она добавила, что новорожденную вместе с мамой отправили в родильный дом Миасса. На график движения поездов инцидент не повлиял.
"Сотрудники Южно-Уральского филиала АО "ФПК" во время выписки женщины из роддома вручат ей "свидетельство о рождении в поезде" и отвезут на автомобиле из Миасса в Курган, куда следовала пассажирка", - резюмировали в пресс-службе.