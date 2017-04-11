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Начальник поезда принял роды у пассажирки в Челябинской области

Новости Урала
11 апреля, 19:36 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 11, апреля. /ТАСС
Новорожденную вместе с мамой отправили в родильный дом Миасса
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Девочка родилась у пассажирки поезда Кисловодск - Тында на станции Миасс в Челябинской области. Роды принял начальник поезда, сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы Южно-Уральской железной дороги.

"11 апреля в поезде № 97 Кисловодск - Тында на станции Миасс Южно-Уральской железной дороги пассажирке поезда неожиданно потребовалась помощь. До приезда медиков роды у нее принял начальник поезда. Он обеспечил надлежащее санитарное состояние в вагоне и выполнил все необходимые операции", - пояснила сотрудница пресс-службы.

Она добавила, что новорожденную вместе с мамой отправили в родильный дом Миасса. На график движения поездов инцидент не повлиял.

"Сотрудники Южно-Уральского филиала АО "ФПК" во время выписки женщины из роддома вручат ей "свидетельство о рождении в поезде" и отвезут на автомобиле из Миасса в Курган, куда следовала пассажирка", - резюмировали в пресс-службе.

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