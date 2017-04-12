Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Спектакль "Спасти Джейсона" по пьесе известного британского драматурга Питера Куилтера представят 12 апреля в Екатеринбурге. Идею российской премьеры комедии Свердловскому академическому театру драмы предложил сам Куилтер, сообщили ТАСС в театре.
"Питер Куилтер - один из самых востребованных авторов лондонского Вест-Энда и нью-йоркского Бродвея. После успешной российской премьеры мелодрамы "Актриса" (по одноименной пьесе Куилтера - прим. ТАСС), которую год назад представил уральский театр, он предложил нам поставить свою новую пьесу "Спасти Джейсона" на правах российской премьеры. Это, безусловно, лестно для нас, ведь в этом выражается степень доверия одного из самых востребованных драматургов к творческим возможностям нашей труппы", - отметили в театре.
"Спасти Джейсона" - пьеса "очень острая и по градусу затрагиваемых проблем, и по ролевому рисунку, который требуется от исполнителей". "Интрига спектакля закручивается вокруг ситуации, к несчастью, знакомой многим родителям, чьи дети дорвались до запретных взрослых "радостей". Но способ, который избрали герои пьесы в надежде достучаться до падающего в пропасть сына, оказывается столь эксцентричным, что вряд ли кому-то из зрителей удастся предугадать все повороты сюжета", - пояснили в театре.
Для режиссера спектакля Дмитрия Зимина эта комедия стала "поводом поговорить еще и о любви". "О такой любви, которая безусловно принимает партнера таким, какой он есть - без пресловутых розовых очков или, напротив, без действенного желания что-то в нем исправить. Поэтому для меня главным героем этой истории стал отнюдь не Джейсон, а совсем другой персонаж, умеющий именно так любить и своей любовью спасающий всех остальных героев", - сказал он.
В театре отметили, что за свою более чем 85-летнюю историю он не раз давал путевку в жизнь драматургии, созданной днем сегодняшним. "Мы открываем зрителю российских и зарубежных авторов. Театр не может существовать, не обращаясь к современной драматургии, ведь именно в текстах, создаваемых сегодняшним днем, наиболее ярко проявляются актуальные проблемы, общественные и личностные настроения", - добавили в театре.
Питер Куилтер - британский драматург, был дважды номинирован на премию Лоуренса Оливье - главную театральную премию Великобритании - за лучшую новую пьесу и лучшую новую комедию. Спектакли, поставленные по его текстам, неоднократно попадали в шорт-листы как вышеназванного конкурса, так и премии Тони - высшей театральной награды США.