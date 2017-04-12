Российско-китайский агропромышленный комплекс запустят в 2018 г. на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля./ТАСС/. Российско-китайский агропромышленный комплекс площадью более 50 га планируется запустить в 2018 году в селе Логиново Свердловской области. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщила генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин.
"КНР совместно со Свердловской область запустят в следующем году агропромышленный комплекс стоимостью 62,5 млн юаней (около 500 млн рублей - прим. ТАСС)", - сказала она.
Ранее ТАСС сообщал, что там планируется выращивать различные овощи, зелень и фрукты, в том числе и цитрусовые, которые будут обеспечивать потребности Екатеринбурга, а также экспортироваться в Китай.
В июле прошлого года сообщалось, что на тот момент в Логиново располагалось 10 теплиц, которые в год смогут производить 1 тыс. тонн овощей. Также там планировалось построить цех глубокой переработки и современную систему управления.
На данный момент на территории УрФО действует 26 предприятий с участием китайского капитала. Так, на территории Свердловской области под город Невьянск функционирует ООО "Техномаш" - единственное в России дочернее предприятие группы компаний "Хайлонг" (КНР). Предприятие введено в эксплуатацию в августе 2011 года. Производительность завода составляет 20 тонн бурильных труб в смену. 8 июля китайский холдинг открыл на заводе новую производственную линию по обработке бурильных труб высокотехнологичным покрытием.