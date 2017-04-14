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Около 2 тыс. человек обследуют на Урале в 2017 г. в рамках внедрения коронарных паспортов

Новости Урала
14 апреля, 8:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, апреля. /ТАСС
На разработку электронного документа уже получен российский патент, заявка принята в европейских странах и в США.
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© Виталий Невар/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Около 2 тыс. пациентов будут обследованы в 2017 году в Свердловской области в рамках проекта по внедрению электронных "коронарных" паспортов. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист-кардиолог областного Министерства здравоохранения, директор Уральского института кардиологии Ян Габинский.

"Мы планируем, что около 2 тыс. человек мы обследуем в этом году по проекту "коронарных" паспортов. Уже к "Иннопрому" следующего года нам будет что рассказать о том, как этот проект реализуется", - сказал собеседник агентства.

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"Коронарный" паспорт представляет собой электронный документ, содержащий всю информацию о состоянии сердечного здоровья, он даст возможность на момент исследования четко разделять пациентов на группы и давать им соответствующие рекомендации. Проект был представлен на международной промышленной выставке "Иннопром-2016" в Екатеринбурге, а также во время национального конгресса кардиологов в Екатеринбурге в прошлом году.

На разработку уже получен российский патент, также принята заявка в европейских странах и в США. Несколько пациентов в регионе уже воспользовались инновацией, однако кардиологи ждут поступления бюджетных средств, чтобы проводить дальнейшие исследования бесплатно.

Габинский добавил, что также в настоящее время решается вопрос о строительстве в Екатеринбурге первого в России комплекса медучреждений кардиологического профиля - "Города Сердца". Планируется, что он будет состоять из четырех корпусов, одним из которых станет действующий Уральский институт кардиологии, в других зданиях расположатся реабилитационный и диагностический центры, научно- исследовательский комплекс.

Строительство будет финансироваться за счет государственно-частного партнерства. "Работа идет, у нас много инвесторов. Мы будем согласовывать их с руководством области", - пояснил собеседник агентства.

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