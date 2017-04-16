На Урале ищут двух пропавших рыбаков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Доследственная проверка начата по факту пропажи двух рыбаков в Свердловской области, которые, по предварительным данным, провалились под лед. Об этом сегодня ТАСС сообщил старший помощник СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

"Сообщение о пропаже рыбаков поступило сегодня. Установлено, что мужчины отправились на ночную рыбалку, а утром, выйдя из палатки, обнаружили, что оказались на косе льда, окруженной водой. Они самостоятельно попытались добраться до берега, тела мужчин пока не найдены. По данному факту организована доследственная проверка", - сказал Шульга.

По его словам, несмотря на сильный ветер, поиск мужчин продолжается. "Сейчас опрашиваются родственники пропавших рыбаков. Установлено, что мужчины являются жителями города Верхняя Пышма, расположенного рядом с Екатеринбургом", - сказал Шульга.