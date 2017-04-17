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На Ямале проведен эксперимент по вакцинации весной оленей от сибирской язвы

Новости Урала
17 апреля, 10:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, апреля. /ТАСС
Вакцинация в холодное время года проводилась на Ямале впервые, обычно прививки северным оленям делали летом
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Эксперимент по вакцинации северных оленей от сибирской язвы в холодное время года успешно проведен в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в прессслужбе губернатора региона.

"Специалисты ветеринарных служб Ямала завершили комплекс тестовых работ по апробированию действия вакцины на северного оленя в холодное время года. На данный момент в ЯНАО провакцинировано 15,3 тыс. оленей в Приуральском, Надымском, Красноселькупском и Тазовском районах. По итогам мероприятий сделан вывод о допустимости использования вакцины в марте-апреле", - отметили там.

Вакцинация в холодное время года проводилась на Ямале впервые, обычно прививки северным оленям делали летом. "Сейчас специалисты анализируют, на каких территориях и в каком объеме можно будет вакцинировать оленей весной 2018 года. Основной же объем мероприятий запланирован на лето", - уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что план работы по вакцинации оленьего поголовья по конкретным территориям сформирован, определены ориентировочные сроки ее проведения. "Прививки будем проводить весной, затем в июне-сентябре и в период сезонного убоя в ноябре", - добавил руководитель службы ветеринарии ЯНАО Андрей Листишенко.

В 2017 году заказан 1 млн доз вакцины, после вспышки сибирской язвы 2016 года принято решение прививать от болезни все поголовье оленей ЯНАО - это около 770 тыс. животных - самое большое стадо в России.

Впервые в этом году будет проведено повсеместное мечение оленей, закуплено 771 тыс. меток, на что из окружного бюджета выделено около 25 млн рублей. В дальнейшем только меченые олени будут допускаться до убойных пунктов, оснащенных оборудованием для "считывания" информации о вакцинации. Это необходимо для повышения безопасности продукции и контроля над качеством оленьего мяса.

В Ямальском районе ЯНАО в июле 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,5 тыс. оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.

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