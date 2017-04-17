Новые образцы с подледного озера Восток из Антарктиды ученые получат в конце мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Новые образцы для исследования с подледного озера Восток из Антарктиды российские ученые получат до конца мая для исследования химического и физического состава водоема. Новые образцы нужны для более тщательного исследования озера, которое является земным аналогом подледных океанов на ледовых спутниках Юпитера и Сатурна. Об этом корреспонденту ТАСС по телефону сообщил заведующий лабораторией криоастробиологии института ядерной физики (ПИЯФ) Сергей Булат.

"Сейчас нам везут два новых образца с озера для комплексного исследования. Ориентировочно образцы поступят к нам 20 мая, и сейчас мы проводим подготовительные работы для начала исследования. Пока это для нас приоритетные исследования", - сказал Булат, отметив, что ученые планируют исследовать фрагменты льда с озера Восток до конца лета.

По его словам, ученые также продолжают исследовать голубой лед, образцы которого были добыты во время первой метеоритной экспедиции в Антарктиде в конце декабря 2015 года - начале января 2016 года. "Анализ исследований планируем завершить до конца мая", - сказал он.

Озеро "Восток" в Антарктиде, залегающее на глубине четырех километров подо льдом. Его существование было доказано в 1994 году. По данным ученых, озеро представляет значительную научную ценность за счет того, что является единственным в своем роде земным аналогом подледных океанов на ледовых спутниках Юпитера (Европа, Ганимед, Калисто) или Сатурна (Энцелад).

Антарктическая метеоритная экспедиция - первый в истории современной России научный проект по поиску метеоритного вещества на самом южном континенте. Она проходит в составе 61-й Российской антарктической экспедиции, бюджет экспедиции оценивается примерно в 8-12 млн рублей, большую часть из которых - на научные разработки - предоставил Уральский федеральный университет. Российские ученые пробыли в Антарктиде с 20 декабря 2015 года по 10 января 2016 года, работы проходили на территории Земли Королевы Мод, которая находится в 100 км от российской станции Новолазаревская. Всего ученым удалось собрать более 300 образцов пород для дальнейших исследований, два из которых уже классифицированы как метеориты.