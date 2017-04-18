Один из сбежавших воспитанников проблемной спецшколы в Сургуте найден

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Один из двух воспитанников, сбежавших из спецшколы в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ХМАО - Югра), найден, сообщила ТАСС начальник пресс-службы окружного МВД Ольга Абмайкина.

"Действительно, один из сбежавших воспитанников спецшколы найден в Сургуте в квартире его родителей. Второй ребенок, предварительно, может находиться в Нижневартовске", - сказала Абмайкина.

По данным УМВД по городу Сургут, 8 апреля проходили общегородские соревнования, в которых принимали участие семь воспитанников спецшколы. "С ними были два сопровождающих и их тренер. На последнем этапе, когда тренер одержал победу, все пошли его поздравлять, а двое детей покинули учреждение", - сказала корреспонденту ТАСС специалист ведомства по связям со СМИ Элина Корнеева.

Ранее сообщалось, что возбуждены два новых уголовных дела в отношении воспитанника спецшколы в Сургуте за истязания и насилие. В ходе расследования уголовного дела за истязания были выявлены новые факты преступной деятельности обвиняемого. По версии следствия, он систематически избивал еще одного подростка, дважды обливал его ноги горячей водой из крана и вымогал деньги.

Помимо этого, в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование". По результатам проверки, проведенной по заявлению родителей одного из воспитанников Специальной учебно-воспитательной школы №2, следователи предъявили обвинение школьнику по статье "Истязание с применением пытки, совершенное в отношении несовершеннолетнего, и вымогательство", он заключен под стражу.