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Около 40 автомобилей "Урал" поставлено в воссозданную танковую дивизию на Урале

Новости Урала
18 апреля, 10:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, апреля. /ТАСС
Грузовики производства Миасского автозавода пополнили парк специальной техники воинских частей 90-й танковой дивизии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Около 40 автомобилей "Урал" поступили по гособоронаказу 2017 года в 90-ю танковую дивизию, сформированную на Урале в декабре прошлого года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Около 40 автомобилей "Урал-4320" последней модификации поступили на вооружение Центрального военного округа по гособоронзаказу-2017. Грузовики производства Миасского автозавода пополнили парк специальной техники воинских частей 90-й танковой дивизии, сформированной на Урале в конце прошлого года", - сказали в пресс-службе.

"Поставки техники будут продолжены. В ближайшее время ожидается поставка партии современных грузовиков "Камаз-53501" семейства "Мустанг", - добавили в округе.

Автомобиль "Урал-4320" обладает повышенной проходимостью за счет колесной формулы 6 на 6. Благодаря удлиненной базе грузоподъемность автомобиля увеличена по сравнению с предшественниками до 10 тонн.

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года в составе войск Центрального военного округа. Ее части дислоцируются в Челябинской и Свердловской областях.

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