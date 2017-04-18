Около 40 автомобилей "Урал" поставлено в воссозданную танковую дивизию на Урале

Прокуратура проверит "Уральские авиалинии" после инцидента с нехваткой мест в самолетеНовости Урала 18 апреля, 11:01
Вечер памяти Евгения Евтушенко пройдет в Екатеринбурге в "Библионочь"Новости Урала 18 апреля, 10:57
Белоруссия намерена разместить облигации на финансовом рынке КитаяЭкономика и бизнес 18 апреля, 10:53
Каждый пятый россиянин планирует оформить платежную карту "Мир"Экономика и бизнес 18 апреля, 10:52
Поезда МЦК перевезли 55 млн пассажиров с начала запуска движенияМосква 18 апреля, 10:51
Ученые выявили рост популяции песцов на Новопортовском месторождении на ЯмалеОбщество 18 апреля, 10:48
СМИ: Институт нацпамяти Польши обнародовал список тайных агентов республикиМеждународная панорама 18 апреля, 10:44
НМТП может выплатить дивиденды за 2016 г. из расчета 0,78 руб. на акциюТранспорт 18 апреля, 10:41
Пошлины Турции на российские сельхозтовары принесли ущерб в $1,5 млрдЭкономика и бизнес 18 апреля, 10:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Около 40 автомобилей "Урал" поступили по гособоронаказу 2017 года в 90-ю танковую дивизию, сформированную на Урале в декабре прошлого года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Около 40 автомобилей "Урал-4320" последней модификации поступили на вооружение Центрального военного округа по гособоронзаказу-2017. Грузовики производства Миасского автозавода пополнили парк специальной техники воинских частей 90-й танковой дивизии, сформированной на Урале в конце прошлого года", - сказали в пресс-службе.
"Поставки техники будут продолжены. В ближайшее время ожидается поставка партии современных грузовиков "Камаз-53501" семейства "Мустанг", - добавили в округе.
Автомобиль "Урал-4320" обладает повышенной проходимостью за счет колесной формулы 6 на 6. Благодаря удлиненной базе грузоподъемность автомобиля увеличена по сравнению с предшественниками до 10 тонн.
90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года в составе войск Центрального военного округа. Ее части дислоцируются в Челябинской и Свердловской областях.