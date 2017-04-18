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Вечер памяти Евгения Евтушенко пройдет в Екатеринбурге в "Библионочь"

Новости Урала
18 апреля, 10:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, апреля. /ТАСС
В чтении стихов Евгения Евтушенко примут участие местные литераторы и поэты, а также в открытом микрофоне сможет принять участие каждый неравнодушный к творчеству поэта
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Евгений Евтушенко

Евгений Евтушенко

© AP Photo/Brandi Simons

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Вечер памяти Евгения Евтушенко состоится 21 апреля в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге. Приглашенные литераторы, поэты и все неравнодушные к творчеству Евтушенко смогут в этот день прочесть его стихи, сообщил сегодня ТАСС руководитель отдела образовательных программ "Ельцин Центра" Олег Лутохин.

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© Олег Булдаков/ТАСС

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"Вечер памяти Евгения Евтушенко состоится в "Ельцин Центре" в рамках всероссийской акции "Библионочь", ближе к полуночи. В чтении стихов Евтушенко примут участие местные литераторы и поэты <...> Но в целом будет работать открытый микрофон, и каждый неравнодушный к творчеству Евтушенко может прийти и прочитать любимые строки из поэта", - сказал Лутохин.

Народный художник РФ, уральский график Виталий Волович, лично знавший Евтушенко, в беседе с корр. ТАСС рассказал о том, как в девяностые годы свердловские поэты читали Евтушенко свои стихи. "Я познакомился с ним в шестидесятых годах в мастерской Эрнста Неизвестного, он приезжал к нам несколько раз с концертами, бывал в моей мастерской. И я помню, что свердловские поэты Герман Дробиз, Яша Андреев и другие собирались на литературные посиделки, читали Евтушенко свои стихи, он очень жестко их рецензировал. Меня тогда совершенно поразила атмосфера полного отсутствия всяческих обид на жесткость анализа, поэты с благодарностью принимали критику Евтушенко, потому что вообще-то в творческой среде принято друг друга хвалить", - пояснил Волович.

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"Библионочь" в "Ельцин Центре"

Как сообщил Лутохин, главной темой разговоров в "Ельцин Центре" в "Библионочь" станет литературная история России и литературные премии. "Мы начнем серию встреч, посвященную литературному процессу девяностых годов. Два современных российских автора, лауреаты премии "Ясная Поляна" Евгений Чижов и Евгений Касимов расскажут о времени, которое открыло для российского читателя не опубликованную ранее советскую литературу, переводы зарубежных текстов. На это многообразие накладывалось влияние свободного рынка, ставшее еще одной важной особенностью литературы девяностых годов, это формировало невероятно конкурентную среду", - пояснил он.

Музей Б. Н. Ельцина впервые проведет экскурсию "Писатели в "Лабиринте". "В "Библионочь" мы предлагаем "прочитать" наш музей общественно-политической истории как музей русской литературы, мы расскажем истории писателей, истории их книг и их читателей. Мы расскажем, как революция 1917 года повлияла на литературу, с какого произведения началась советская фантастика, каким образом неопубликованные романы попадали к советскому читателю и в цитатах расходились по всей стране, что в писательском и читательском сообществе изменила перестройка", - отметили в музее.

В этот день в "Ельцин Центре" также пройдет видеотрансляция пресс-конференции "Русской премии", на которой будет объявлен шорт-лист лауреатов по итогам 2016 года.

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