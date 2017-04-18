Прокуратура проверит "Уральские авиалинии" после инцидента с нехваткой мест в самолете

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку "Уральских авиалиний" после инцидента в аэропорту Кольцово, когда после замены самолета не всем пассажирам хватило мест на борту. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку авиакомпании "Уральские авиалинии" после инцидента, который случился накануне в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Перед вылетом самолета Екатеринбург - Сочи была выявлена техническая неисправность, перевозчик предоставил резервный борт меньшей вместимости. Около 20 пассажиров, которые заранее приобрели билеты, не смогли попасть на борт", - отметили в прокуратуре.
Вылет самолета из Екатеринбурга в Сочи в понедельник был задержан на 3 часа.
ТАСС пока не располагает официальным комментарием авиакомпании.