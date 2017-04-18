Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЭБ и АСИ внедрят новую технологию отбора инвестпроектов в Тюменской области и ХМАО

Новости Урала
18 апреля, 13:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, апреля. /ТАСС
В регионах создадут институты сертифицированных менеджеров, которые займутся первичным отбором перспективных инвестиционных проектов
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) и Агентство стратегических инициатив (АСИ) внедрят новую технологию отбора инвестиционных проектов в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югре). Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Внешэкономбанк (ВЭБ) и Агентство стратегических инициатив в 23 регионах России реализует новую технологию привлечения инвестиционных проектов, которая позволит напрямую соединить бизнес-идеи регионов с финансовыми ресурсами и дать толчок к активному развитию этого сектора. Для пилотной реализации проекта выбраны регионы с наиболее благоприятным инвестиционным климатом и максимальным уровнем предоставления региональных мер господдержки, среди которых Тюменская область и ХМАО", - сказали там.

Планируется, что в регионах создадут институты сертифицированных менеджеров, которые займутся первичным отбором перспективных инвестиционных проектов. "Новая модель призвана создать широкую воронку инвестиционных проектов в субъектах РФ и повысить прозрачность процедуры их отбора. Одним из ее ключевых элементов являются менеджеры в регионах, прошедшие отбор по методике АСИ, они будут заниматься поиском и первичной фильтрацией региональных проектов в соответствии с требованием ВЭБа, а также общаться с инициаторами и оказывать им поддержку в формировании пакета документов", - уточнили в пресс-службе.

"Уверена, что наша методика открытого отбора поможет сформировать команду достойных специалистов, которые будут работать на благо своих регионов. А на стадиях оценки и реализации проекта консультативную поддержку сертифицированным менеджерам могут оказать созданные в регионах проектные офисы по улучшению инвестиционного климата", - цитирует пресс-служба генерального директора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву.

Соглашение о создании данной методики было подписано в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
12
Космос и Луна: в Екатеринбургском зоопарке выбирают имена новорожденным львятам
8
Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на Урале
10
В Екатеринбурге открылась ретроспективная выставка работ Эрнста Неизвестного
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вице-премьер Украины обвинил главу миссии МВФ в непрофессионализме
2
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
3
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
4
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
5
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
6
Прокуратура проверит отказ "Победы" пустить на борт ребенка с ДЦП
7
Мэй назначила досрочные выборы в Великобритании на 8 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама