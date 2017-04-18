ВЭБ и АСИ внедрят новую технологию отбора инвестпроектов в Тюменской области и ХМАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) и Агентство стратегических инициатив (АСИ) внедрят новую технологию отбора инвестиционных проектов в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югре). Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Внешэкономбанк (ВЭБ) и Агентство стратегических инициатив в 23 регионах России реализует новую технологию привлечения инвестиционных проектов, которая позволит напрямую соединить бизнес-идеи регионов с финансовыми ресурсами и дать толчок к активному развитию этого сектора. Для пилотной реализации проекта выбраны регионы с наиболее благоприятным инвестиционным климатом и максимальным уровнем предоставления региональных мер господдержки, среди которых Тюменская область и ХМАО", - сказали там.

Планируется, что в регионах создадут институты сертифицированных менеджеров, которые займутся первичным отбором перспективных инвестиционных проектов. "Новая модель призвана создать широкую воронку инвестиционных проектов в субъектах РФ и повысить прозрачность процедуры их отбора. Одним из ее ключевых элементов являются менеджеры в регионах, прошедшие отбор по методике АСИ, они будут заниматься поиском и первичной фильтрацией региональных проектов в соответствии с требованием ВЭБа, а также общаться с инициаторами и оказывать им поддержку в формировании пакета документов", - уточнили в пресс-службе.

"Уверена, что наша методика открытого отбора поможет сформировать команду достойных специалистов, которые будут работать на благо своих регионов. А на стадиях оценки и реализации проекта консультативную поддержку сертифицированным менеджерам могут оказать созданные в регионах проектные офисы по улучшению инвестиционного климата", - цитирует пресс-служба генерального директора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву.

Соглашение о создании данной методики было подписано в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2017 года.