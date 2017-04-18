Свердловские власти: дорожные службы региона подготовились к апрельскому снегопаду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Дорожные службы Свердловской области находятся в режиме повышенной готовности из-за апрельского снегопада, который прогнозируется на Среднем Урале 20 и 21 апреля. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

"По информации синоптиков, поступившей в дорожное ведомство, с 20 по 21 апреля на всей территории Свердловской области прогнозируется выпадение обильных осадков в виде снега. Так, на западе может выпасть до 7 сантиметров снега, в центре - 2 сантиметра, на востоке - 1 сантиметр, а на севере - до 15 сантиметров. Это может привести к затруднению движения и создать аварийно-опасные условия на автодорогах. Управление автодорог обратилось к подрядным организациям с требованием принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на региональных автодорогах", - отметили в департаменте.

В частности, в области будет организовано дежурство должностных лиц, обеспечивающих работу диспетчерских служб, а также приведена в готовность снегоуборочная техника, приобретен необходимый объем горюче-смазочных материалов для выполнения зимних видов работ.

По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, ничего необычного в апрельских снегопадах на Среднем Урале нет. "У нас снег несколько лет назад выпадал в конце апреля. Снегопады также наблюдались в начале мая. Ничего необычного в этом для наших широт нет", - добавила синоптик.