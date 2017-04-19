Экс-начальник УМВД Курганской области получил три года лишения свободы условно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Курганский городской суд приговорил экс-начальника УМВД Курганской области Игоря Решетникова, обвиняемого в злоупотреблениях должностными полномочиями, к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Решением суда Игорь Решетников приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года", - сказали в суде.

Следствие считает, что Решетников на протяжении нескольких лет, зная о наличии специально возведенного подведомственного лечебно-реабилитационного центра в районе озера Болдинцево Кетовского района для реабилитации сотрудников и членов их семей, прибывших из командировок с Северного Кавказа, не принял мер к организации его работы по назначению. Центр был использован в качестве загородного дома для Решетникова, где периодически организовывались неофициальные праздничные мероприятия.

По данным Генпрокуратуры, все это время здание реабилитационного центра содержалось за счет средств федерального бюджета, на что было потрачено более 12 млн рублей. С целью обеспечения своего комфортного времяпрепровождения Решетников приобретал в реабилитационный центр имущество, никак не связанное с лечебными процедурами. В декабре 2012 года и в августе 2013 года Решетников, зная, что срок исполнения госконтракта на подготовку проекта центра кинологической службы УМВД, заключенного с одной из фирм Кургана, истек, а работы по нему не выполнены, подписал акты сдачи-приемки выполненных работ. В результате из средств федерального бюджета подрядчику были необоснованно перечислены 2 млн рублей.