Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-начальник УМВД Курганской области получил три года лишения свободы условно

Новости Урала
19 апреля, 10:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, апреля. /ТАСС
Игорь Решетников признан виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями
Поделиться
Материал из 1 страницы
© УМВД по Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Курганский городской суд приговорил экс-начальника УМВД Курганской области Игоря Решетникова, обвиняемого в злоупотреблениях должностными полномочиями, к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Решением суда Игорь Решетников приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года", - сказали в суде.

Следствие считает, что Решетников на протяжении нескольких лет, зная о наличии специально возведенного подведомственного лечебно-реабилитационного центра в районе озера Болдинцево Кетовского района для реабилитации сотрудников и членов их семей, прибывших из командировок с Северного Кавказа, не принял мер к организации его работы по назначению. Центр был использован в качестве загородного дома для Решетникова, где периодически организовывались неофициальные праздничные мероприятия.

По данным Генпрокуратуры, все это время здание реабилитационного центра содержалось за счет средств федерального бюджета, на что было потрачено более 12 млн рублей. С целью обеспечения своего комфортного времяпрепровождения Решетников приобретал в реабилитационный центр имущество, никак не связанное с лечебными процедурами. В декабре 2012 года и в августе 2013 года Решетников, зная, что срок исполнения госконтракта на подготовку проекта центра кинологической службы УМВД, заключенного с одной из фирм Кургана, истек, а работы по нему не выполнены, подписал акты сдачи-приемки выполненных работ. В результате из средств федерального бюджета подрядчику были необоснованно перечислены 2 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
12
Космос и Луна: в Екатеринбургском зоопарке выбирают имена новорожденным львятам
8
Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на Урале
10
В Екатеринбурге открылась ретроспективная выставка работ Эрнста Неизвестного
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
2
CBS: ИГ применило иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке
3
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
4
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
5
Трамп полагает, что у американцев есть основания опасаться ядерной войны с КНДР
6
Судно "Герои Арсенала" потерпело крушение в Черном море
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама