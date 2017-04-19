Новый генплан развития Челябинска будет разработан к середине 2019 года

ЧЕЛЯБИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Администрация Челябинска выпустила постановление о подготовке генерального плана города, который охватит период с 2020 по 2040 годы. Об этом сообщил журналистам заместитель городского главы по вопросам градостроительства Владимир Слободской.

"Мы начинаем работу над новым генеральным планом Челябинска. Глава города подписал постановление о его подготовке. Проект генплана ожидаем к середине 2019 года. После всех согласований документ будет утвержден к началу 2020 года", - сказал Слободской.

Новый генеральный план Челябинска охватит период до 2040 года. Его основным направлением станет развитие ранее застроенных территорий. "Расширять городскую территорию не хочется, так как это связано с большими затратами на социальную и транспортную инфраструктуру. В то же время в городе очень много одноэтажных многоквартирных домов, которые себя уже исчерпали (около 1 тыс. домов - прим. ТАСС), на их месте планируется строительство многоэтажек", - пояснил Слободской.

Другие подробности будущего генерального плана замглавы сообщать пока не стал.

Действующий генеральный план Челябинска охватывает период с 2003 по 2020 год. По словам чиновника, все его основные показатели практически реализованы. Челябинск - административный, культурный, промышленный и научный центр Челябинской области. Население - 1,09 млн человек.