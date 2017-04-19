Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый генплан развития Челябинска будет разработан к середине 2019 года

Новости Урала
19 апреля, 12:53 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 19, апреля. /ТАСС
Документ охватит период до 2040 года, его основным направлением станет развитие ранее застроенных территорий
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Администрация Челябинска выпустила постановление о подготовке генерального плана города, который охватит период с 2020 по 2040 годы. Об этом сообщил журналистам заместитель городского главы по вопросам градостроительства Владимир Слободской.

"Мы начинаем работу над новым генеральным планом Челябинска. Глава города подписал постановление о его подготовке. Проект генплана ожидаем к середине 2019 года. После всех согласований документ будет утвержден к началу 2020 года", - сказал Слободской.

Новый генеральный план Челябинска охватит период до 2040 года. Его основным направлением станет развитие ранее застроенных территорий. "Расширять городскую территорию не хочется, так как это связано с большими затратами на социальную и транспортную инфраструктуру. В то же время в городе очень много одноэтажных многоквартирных домов, которые себя уже исчерпали (около 1 тыс. домов - прим. ТАСС), на их месте планируется строительство многоэтажек", - пояснил Слободской.

Другие подробности будущего генерального плана замглавы сообщать пока не стал.

Действующий генеральный план Челябинска охватывает период с 2003 по 2020 год. По словам чиновника, все его основные показатели практически реализованы. Челябинск - административный, культурный, промышленный и научный центр Челябинской области. Население - 1,09 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
12
Космос и Луна: в Екатеринбургском зоопарке выбирают имена новорожденным львятам
8
Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на Урале
10
В Екатеринбурге открылась ретроспективная выставка работ Эрнста Неизвестного
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев выступает с отчетом правительства в Госдуме. Онлайн
2
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
3
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
4
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
5
Вратарь "Баварии" Нойер сломал ногу в матче Лиги чемпионов с "Реалом"
6
Тела двух погибших при крушении сухогруза в Черном море подняты на поверхность
7
Новосибирский губернатор отменил повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 15%
Темы дня
Загрузка...
Реклама