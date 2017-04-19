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Жители Свердловской области напишут тест по истории региона в годы ВОВ

Новости Урала
19 апреля, 14:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, апреля. /ТАСС
В этом году тестирование пройдут не менее 10 тыс. свердловчан
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Жители Свердловской области напишут тест по истории Великой Отечественной войны с региональным компонентом в 2018 году. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС заместитель председателя Молодежного правительства Свердловской области, координатор акции "Тест по истории Великой Отечественной войны" в регионе Максим Кырчиков.

"К следующему году мы сделаем тест о вкладе Свердловской области в победу в Великой Отечественной войне. Мы проведем его в рамках всероссийской акции "Тест по истории Великой Отечественной войны", которая теперь ежегодно организуется в преддверии 9 мая", - сказал он.

Кырчиков отметил, что разработкой теста займется экспертный совет. "У нас уже есть множество справочной, научной литературы по истории Урала. К работе будут привлечены профессиональные, военные историки, подключено Свердловское отделение Российского военно-исторического общества", - добавил он.

Координатор международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны" уточнил, что в этом году тестирование пройдут не менее 10 тыс. свердловчан. "В 2016 году Свердловская область заняла девятое место по количеству площадок, их было 130. Мы ожидаем, что и в этот раз их будет не меньше, написать тест можно будет в крупных вузах Екатеринбурга, в образовательных, культурных учреждениях области", - сказал Кырчиков.

Акция "Тест по истории Великой Отечественной войны"

Акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" впервые была организована в 2016 году для привлечения внимания к сохранению исторической памяти и подвига советского народа в победе над фашизмом. В этом году тестирование пройдет 22 апреля. Участие в акции примут 50 стран, для этого задание переведено на шесть языков - английский, французский, немецкий, китайский, японский и польский.

Тест, составителями которого выступили ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, будет включать 30 вопросов с четырьмя вариантами ответа. На его прохождение отводится полчаса. Также будет возможность проверить свои знания онлайн в день проведения акции. Участникам акции следует зарегистрироваться через сайт проекта кдгр.рф.

По подсчетам организаторов, в прошлом году в тестировании приняли участие более 6 тыс. жителей Свердловской области (3004 мужчины, 3325 женщин). "Средний балл составил 15,92 (из 30 возможных - прим. ТАСС), средний возраст - 18,68 лет. Количество результатов в "0 баллов" - 26, количество результатов в "30 баллов" - 208", - сообщил Кырчиков.

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