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Национальный парк "Зигальга" на Урале планируется создать в 2018 году

Новости Урала
19 апреля, 16:00 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 19, апреля. /ТАСС
Его площадь может составить до 84 тыс. га
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Национальный парк "Зигальга" на участке одноименного горного хребта в Челябинской области будет создан 2018 году, сейчас разрабатывается обоснование проекта. Об этом сообщила ТАСС сотрудница областного Министерства экологии.

"Создается эколого-экономическое обоснование для создания национального парка "Зигальга" в Челябинской области. Планируется, что эта работа будет завершена до конца года. После этого нужно будет получить от местных жителей принципиальное одобрение проекта, решить вопросы с арендаторами земель, которые войдут в состав объекта. По прогнозам, национальный парк "Зигальга" будет юридически создан в 2018 году", - сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, площадь национального парка "Зигальга" может составить до 84 тыс. га. Он расположится на участке одноименного горного хребта и будет граничить с Южно-Уральским государственным природным заповедником, национальным парком "Зюраткуль", природным парком "Иремель". "Его создание позволит сохранить уникальные виды флоры и фауны, экосистемы, ландшафты", - пояснили в министерстве.

По данным открытых источников, хребет Зигальга - один из самых мощных хребтов в системе Уральских гор, расположен на левом берегу реки Юрюзань. На территории Челябинской области находится 4 заповедника, 2 национальных парка, 20 региональных природных заказников, 132 памятника природы.

Национальный парк - территория, где в целях охраны окружающей среды ограничена деятельность человека, куда допускаются туристы, но хозяйственная деятельность происходит только в ограниченном масштабе.

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