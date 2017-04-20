Музей истории Екатеринбурга открыл вакансию распугивателя голубей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Музей истории Екатеринбурга открыл временную вакансию смотрителя, который должен будет защищать фасад здания от голубей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил директор музея Сергей Каменский.

"Вакансию мы назвали "человек-антиголубь", хотя юридически это дополнительная ставка смотрителя. Мы открываем ее, потому что фасад Музея истории Екатеринбурга достаточно давно облюбовали голуби, и они портят не только афиши, но и памятник архитектуры, в котором располагается музей. От такой малоэффективной меры как размещение шипов на фасаде мы сразу решили отказаться, так как это может навредить самим птицам. Это не в духе Года экологии, который сейчас проходит в стране", - рассказал Каменский.

По его словам, новый смотритель будет получать около 20 тыс. рублей в месяц. "Его задача бороться не с самими птицами, а с их причиной: музей находится на очень оживленной улице, и прохожие постоянно подкармливают голубей. Наш новый сотрудник будет объяснять людям, какой ущерб это наносит музею и памятнику архитектуры. В течение двух-трех месяцев мы надеемся отучить людей от этой привычки и, возможно, тогда птицы улетят, ведь у нас не самый удобный фасад для сидения", - добавил директор музея.

Каменский добавил, что всего за сутки после открытия вакансии в музей поступило уже около полусотни резюме. "Люди пишут, что обладают способностями дрессуры голубей и предлагают нам всего за 30 тыс. каким-то образом отвадить голубей надолго или навсегда. Некоторые пишут, что у них есть костюмы самых разных животных, которые испугают голубей", - рассказал Каменский. Прием резюме продолжается.

Музей истории Екатеринбурга - один из старейших музеев города, ведущий свою историю с 1940 года. Он расположен в нескольких старинных зданиях в историческом центре города. Главное здание музея построено примерно 1821 году и является сегодня памятником архитектуры федерального значения. За свою долгую жизнь оно было гостиницей, дворянской усадьбой, доходным домом и коммунальными квартирами.