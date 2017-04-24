Инвесторы планируют вложить 4,2 млрд руб. в инфраструктуру индустриальных парков в ХМАО

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Инвесторы планируют вложить 4,2 млрд руб. в инфраструктуру индустриальных парков в Сургутском районе ХМАО - Югры. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.
"В развитие инфраструктуры индустриальных парков Сургута и Сургутского района инвесторы намерены вложить 4,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 2015-2016 годах на основании решения правительства Югры под создание индустриальных парков в Сургуте и Сургутском районе выделены три земельных участка. Два из них общей площадью 28 гектаров предназначены для размещения производств, связанных с нефтехимией, производством железобетонных изделий, созданием логистического комплекса. Инвестиционная емкость данного проекта составляет порядка 3,6 млрд руб., включая инвестиции в создание производств.
"На индустриальной площадке в городе Сургуте планируется создание предприятий по производству электрощитового и вентиляционного оборудования, блочных конструкций, а также создание учебного центра для повышения квалификации работников по техническим специальностям. В настоящее время инициатор проекта выбрал земельный участок на территории города. Проводятся мероприятия по его оформлению, подготовлен план действий. Инвестиционная емкость проекта составляет порядка 600 млн рублей", - пояснили там.
Сейчас подписаны соглашения с якорными резидентами парка, заключены предварительные договоры на поставку сырья и реализацию готовой продукции резидентов, обеспечено привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры парка.