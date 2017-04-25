После питания в столовой УрФУ 13 студентов заболели кишечной инфекцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Тринадцать студентов Уральского федерального университета (УрФУ) заразились кишечной инфекцией после питания в столовой вуза. Об этом сеодня сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"С 18 по 25 апреля в управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступила информация о 13 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди студентов и сотрудников УрФУ. В анамнезе у всех заболевших - питание в столовой № 4 вуза", - сообщили там.

Специалисты ведомства начали эпидрасследование. "При обследовании пищеблока выявлены многочисленные нарушения санэпидзаконодательства, касающиеся хранения пищевой продукции, обработки кухонного инвентаря и посуды, санитарно-технического состояния производственных помещений пищеблока. В рамках проведения надзорного мероприятия для исследований отобраны пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов, а также материалы от заболевших и сотрудников пищеблока", - пояснили там.

У пострадавших и работников столовой обнаружен возбудитель инфекции - норовирус. Кроме того, выявлена пищевая продукция, не соответствующая гигиеническим нормативам. Деятельность столовой временно запрещена с 21 апреля, документы для принятия решения о длительном приостановлении деятельности объекта направлены в суд.

В пресс-службе вуза также подтвердили, что столовая закрыта. "Сейчас предпринимаются меры по устранению выявленных нарушений", - добавили там.