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Около 30 млрд рублей инвестировано в предприятия ОПК Свердловской области

Новости Урала
25 апреля, 13:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, апреля. /ТАСС
Из них 4 млрд - вклад области, остальное - федеральные вложения и собственные средства предприятий
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Около 30 млрд рублей инвестиций вложено в техническое перевооружение предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Свердловской области. Об этом на форуме "Техническое перевооружение машиностроительных предприятий России", который проходит в Екатеринбурге, сообщил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

"Техническое перевооружение на предприятиях ОПК региона идет полным ходом. Около 30 млрд инвестиций вложено в предприятия за 2016 год. В Союз (Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области - прим. ТАСС) входит более 100 предприятий, из них 40 оборонных, остальные - машиностроение. Благодаря таким инвестициям ОПК показывает прирост валового продукта до 60% в год", - сказал Пересторонин.

По словам министра, 4 млрд из 30 - это вклад Свердловской области, остальное федеральные вложения и собственные средства предприятий. "Были предоставлены меры господдержки от области на 4 млрд рублей на более чем 70 предприятий отрасли. Это и возвратные средства и субсидирование. Такой вклад позволил организовать более 1 тыс. новых рабочих мест", - уточнил он.

"На 2017 год планка региональной поддержки должна быть не ниже 4 млрд рублей, уже просчитаны конкретные меры для предприятий", - добавил Пересторонин.

Региональный Союз оборонных предприятий был создан в 1997 году по инициативе директоров ряда свердловских предприятий ОПК. Сейчас в Союз входит более 100 предприятий и организаций, где работает более 100 тыс. человек.

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