Нижний Тагил подаст заявку на создание ТОР до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Нижнего Тагила (Свердловская область) подадут заявку на создание территории опережающего развития (ТОР) до конца текущего года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

"Заявку Свердловской области на создание территории опережающего развития в Нижнем Тагиле планируется направить в Минэкономразвития РФ до конца текущего года. Сегодня здесь на статус резидентов ТОРа претендуют уже более 10 предприятий, в основном субъекты малого и среднего предпринимательства", - сказали там.

В департаменте отметили, что министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских предложил рассмотреть возможность создания в Нижнем Тагиле высокотехнологичного кластера. Кроме того, город оформляет еще одну заявку - на создание индустриального парка.

"Туризм можно сделать одним из видов деятельности в ТОР. Чтобы уходить от монозависимости и тяжелого производства, нужно делать ставку на отрасли, имеющие наибольший потенциал. В Тагиле есть ГЛК "Белая" - обсуждается вторая очередь строительства комплекса, в которую входит горнолыжная деревня, ФОК, также здесь же выход на Чусовую - излюбленное место туристов", - добавил Нисковских.

Всего, согласно планам, в регионе должно быть сформировано шесть территорий опережающего развития. Кроме Краснотурьинска и Нижнего Тагила, речь одет об Асбесте, Качканаре, Красноуральске и Серове. В сентябре прошлого года в регионе был создана первая ТОР в моногороде Краснотурьинске.