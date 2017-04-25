Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нижний Тагил подаст заявку на создание ТОР до конца года

Новости Урала
25 апреля, 14:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, апреля. /ТАСС
Власти региона предложили рассмотреть возможность создания в городе высокотехнологичного кластера, кроме того, город оформляет заявку на создание индустриального парка
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Нижнего Тагила (Свердловская область) подадут заявку на создание территории опережающего развития (ТОР) до конца текущего года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

"Заявку Свердловской области на создание территории опережающего развития в Нижнем Тагиле планируется направить в Минэкономразвития РФ до конца текущего года. Сегодня здесь на статус резидентов ТОРа претендуют уже более 10 предприятий, в основном субъекты малого и среднего предпринимательства", - сказали там.

В департаменте отметили, что министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских предложил рассмотреть возможность создания в Нижнем Тагиле высокотехнологичного кластера. Кроме того, город оформляет еще одну заявку - на создание индустриального парка.

"Туризм можно сделать одним из видов деятельности в ТОР. Чтобы уходить от монозависимости и тяжелого производства, нужно делать ставку на отрасли, имеющие наибольший потенциал. В Тагиле есть ГЛК "Белая" - обсуждается вторая очередь строительства комплекса, в которую входит горнолыжная деревня, ФОК, также здесь же выход на Чусовую - излюбленное место туристов", - добавил Нисковских.

Всего, согласно планам, в регионе должно быть сформировано шесть территорий опережающего развития. Кроме Краснотурьинска и Нижнего Тагила, речь одет об Асбесте, Качканаре, Красноуральске и Серове. В сентябре прошлого года в регионе был создана первая ТОР в моногороде Краснотурьинске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
12
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад
9
В Свердловской области прошли учения Минобороны РФ по тушению лесного пожара
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Проверку Роскачества не прошли 37% марок сгущенного молока
2
Под Липецком из-за обрушения склада разлилось несколько тонн сока
3
Лавров назвал своим любимым поэтом Высоцкого
4
В Саратовской области подростка покусал лев
5
Государственные облигации для населения в СССР и РФ. Досье
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
Россия может обеспечить энергией ЛНР после прекращения поставок с Украины
Темы дня
Загрузка...
Реклама