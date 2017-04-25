Нижний Тагил подаст заявку на создание ТОР до конца года

Павлюченко заявил, что арбитр Еськов принял его извинения за эпизод в матче с "Зенитом"Спорт 25 апреля, 14:21
Эксперты: предложение ввести налог на бездетность попирает законы этики и логикиОбщество 25 апреля, 14:20
Песков: Киев сделал новый шаг к отторжению ЛНР, обесточив эту территориюПолитика 25 апреля, 14:09
Медведев: низкий уровень культуры чреват агрессией и нетерпимостьюКультура 25 апреля, 14:07
Лавров: ВКС РФ в Сирии делают все для обеспечения безопасности российских военнослужащихПолитика 25 апреля, 14:07
Футболист "Спартака" Глушаков сможет сыграть в дерби с ЦСКАСпорт 25 апреля, 14:03
"ЭРА-ГЛОНАСС" может стать прообразом новой платформы, работающей на коммерческой основеКосмос 25 апреля, 14:02
Павлюченко пропустит один матч за атаку судьи в игре с "Зенитом"Спорт 25 апреля, 14:00
Россия может обеспечить энергией ЛНР после прекращения поставок с УкраиныЭкономика и бизнес 25 апреля, 13:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Нижнего Тагила (Свердловская область) подадут заявку на создание территории опережающего развития (ТОР) до конца текущего года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики главы региона.
"Заявку Свердловской области на создание территории опережающего развития в Нижнем Тагиле планируется направить в Минэкономразвития РФ до конца текущего года. Сегодня здесь на статус резидентов ТОРа претендуют уже более 10 предприятий, в основном субъекты малого и среднего предпринимательства", - сказали там.
В департаменте отметили, что министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских предложил рассмотреть возможность создания в Нижнем Тагиле высокотехнологичного кластера. Кроме того, город оформляет еще одну заявку - на создание индустриального парка.
"Туризм можно сделать одним из видов деятельности в ТОР. Чтобы уходить от монозависимости и тяжелого производства, нужно делать ставку на отрасли, имеющие наибольший потенциал. В Тагиле есть ГЛК "Белая" - обсуждается вторая очередь строительства комплекса, в которую входит горнолыжная деревня, ФОК, также здесь же выход на Чусовую - излюбленное место туристов", - добавил Нисковских.
Всего, согласно планам, в регионе должно быть сформировано шесть территорий опережающего развития. Кроме Краснотурьинска и Нижнего Тагила, речь одет об Асбесте, Качканаре, Красноуральске и Серове. В сентябре прошлого года в регионе был создана первая ТОР в моногороде Краснотурьинске.