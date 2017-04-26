В Челябинске открылось почетное консульство Венгрии

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Открытие почетного консульства Венгрии в Челябинской области состоялось в среду в областном центре, сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы правительства региона.
"Утром в Челябинске, на ул. Тимирязева, 29 открыто почетное консульство Венгрии в Челябинской области", - сказала собеседница агентства.
По словам сотрудника генерального консульства Венгрии в Екатеринбурге, почетное консульство открывают там, где нет генерального консульства. Оно будет помогать продвижению венгерских интересов в Челябинской области: развивать культурные, гуманитарные, экономические, спортивные, образовательные связи. Визовые вопросы в функции почетного консульства не входят.
По официальным данным, в 2016 году совместный товарооборот Челябинской области и Венгрии составил $15,5 млн, из которых $11 млн - экспорт в Венгрию.