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В Челябинске открылось почетное консульство Венгрии

Новости Урала
26 апреля, 11:47 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 26, апреля. /ТАСС
В функции почетного консульства не входят визовые вопросы
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Открытие почетного консульства Венгрии в Челябинской области состоялось в среду в областном центре, сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы правительства региона.

"Утром в Челябинске, на ул. Тимирязева, 29 открыто почетное консульство Венгрии в Челябинской области", - сказала собеседница агентства.

По словам сотрудника генерального консульства Венгрии в Екатеринбурге, почетное консульство открывают там, где нет генерального консульства. Оно будет помогать продвижению венгерских интересов в Челябинской области: развивать культурные, гуманитарные, экономические, спортивные, образовательные связи. Визовые вопросы в функции почетного консульства не входят.

По официальным данным, в 2016 году совместный товарооборот Челябинской области и Венгрии составил $15,5 млн, из которых $11 млн - экспорт в Венгрию.

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