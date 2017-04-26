Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АИЖК планирует запустить проекты по арендному жилью в Екатеринбурге и в Перми

Новости Урала
26 апреля, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Глава агентства отметил, что речь идет о качественном проекте, который находится в хорошем местоположении
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) планирует запустить проект по арендному жилью в Екатеринбурге и в Перми, сообщил глава АИЖК Александр Плутник на конференции "2017: Девелопмент полного метра", организованной "Коммерсантом".

Смотрите также
Около 3,5 млн семей в России арендуют жилье

"Сегодня мы говорим про возможность реализации арендного проекта в Екатеринбурге и Перми. Нам нужен именно качественный проект, который находится в хорошем местоположении", - рассказал он, добавив, что большое внимание будет уделено городской среде.

АИЖК реализует в России программу развития арендного жилья в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" по заказу Минстроя России. Проект курирует первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
12
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
3
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
4
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
5
Законопроект о реновации жилья позволит сократить сроки переезда из пятиэтажек
6
СК возбудил уголовное дело по факту нападения со стрельбой на западе Москвы
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама