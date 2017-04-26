АИЖК планирует запустить проекты по арендному жилью в Екатеринбурге и в Перми

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) планирует запустить проект по арендному жилью в Екатеринбурге и в Перми, сообщил глава АИЖК Александр Плутник на конференции "2017: Девелопмент полного метра", организованной "Коммерсантом".

"Сегодня мы говорим про возможность реализации арендного проекта в Екатеринбурге и Перми. Нам нужен именно качественный проект, который находится в хорошем местоположении", - рассказал он, добавив, что большое внимание будет уделено городской среде.

АИЖК реализует в России программу развития арендного жилья в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" по заказу Минстроя России. Проект курирует первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.