Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Две станции метро Екатеринбурга закрыты из-за обнаружения подозрительного предмета

Новости Урала
27 апреля, 7:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, апреля. /ТАСС

На станциях "Чкаловская" и "Ботаническая" работают сотрудники правоохранительных органов, составы двигаются только до "Геологической"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Две станции Екатеринбургского метрополитена закрыты из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом ТАСС в четверг сообщили в администрации подземки.

"Станции "Чкаловская" и "Ботаническая" временно закрыты из-за обнаружения в метрополитене подозрительного предмета, о котором сообщили пассажиры. На данный момент составы двигаются только до "Геологической", на месте работают сотрудники правоохранительных органов", - сказали там.

Екатеринбургский метрополитен был запущен в 1991 году (в то время он носил название "Свердловский метрополитен" - прим. ТАСС). Состоит из одной линии, последняя из действующих станций - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году. На дальнюю перспективу запланирована линия, которая протянется с юго-запада города на северо-восток. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек, рекорд был поставлен в 2013 году, когда метро воспользовались 52,4 млн пассажиров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
12
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
2
СМИ: израильские ВВС нанесли удар в окрестностях международного аэропорта в Дамаске
3
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
4
В Калининграде задержаны 12 членов террористической группировки
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
7
Двое альпинистов сорвались при восхождении на Эльбрус
Темы дня
Загрузка...
Реклама