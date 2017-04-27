Две станции метро Екатеринбурга закрыты из-за обнаружения подозрительного предмета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Две станции Екатеринбургского метрополитена закрыты из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом ТАСС в четверг сообщили в администрации подземки.

"Станции "Чкаловская" и "Ботаническая" временно закрыты из-за обнаружения в метрополитене подозрительного предмета, о котором сообщили пассажиры. На данный момент составы двигаются только до "Геологической", на месте работают сотрудники правоохранительных органов", - сказали там.

Екатеринбургский метрополитен был запущен в 1991 году (в то время он носил название "Свердловский метрополитен" - прим. ТАСС). Состоит из одной линии, последняя из действующих станций - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году. На дальнюю перспективу запланирована линия, которая протянется с юго-запада города на северо-восток. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек, рекорд был поставлен в 2013 году, когда метро воспользовались 52,4 млн пассажиров.