Уральский филармонический оркестр выступит на фестивале "Безумные дни" в Японии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Уральский филармонический оркестр вместе с симфоническими коллективами из Польши и Франции выступит на музыкальном марафоне в Японии "Безумные дни" (La Folle Journe), который состоится в Токио с 4 по 6 мая. На фестивале уральский оркестр представит 11 программ, разработанных вместе с создателем "Безумных дней" Рене Мартеном, сообщили в свердловской филармонии.

"Уральский филармонический оркестр отправляется в Японию, где в свои права вступает азиатская часть знаменитого музыкального марафона La Folle Journe. Главные события развернутся в залах Токийского международного форума, готовых одновременно принять около 10 тыс. слушателей. Все три дня симфоническим коллективам - Уральскому филармоническому оркестру и его коллегам из Польши (Sinfonia Varsovia) и Франции (Orchestre National des Pays de la Loire) предстоит быть на виду вместе с великолепными солистами", - сообщили в филармонии.

Уральский оркестр выступит вместе с пианистом Борисом Березовским, пианисткой Мичи Кояма - первой японкой, победившей на конкурсе им. Чайковского, со скрипачом Дмитрием Махтиным и Теди Папаврами из Албании. "Албанский музыкант, в 11 лет приглашенный в Парижскую консерваторию, сегодня востребован как солист и выступает с ведущими оркестрами мира. В концертах Уральского филармонического оркестра он будет солировать дважды", - добавили в филармонии.

На фестивале в Японии оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дмитрия Лисса представит 11 программ. "Они разработаны в содружестве с создателем "La Folle Journe" Рене Мартеном. В них включены произведения, ставшие фаворитами февральского La Folle Journe в Нанте (Франция - прим. ТАСС) и транслировавшиеся телеканалом АRTE. Это и "Пассакалия" Тан Дуна, объединившая "птичьи" звуки смартфонов с оркестровыми голосами, и "Танец" А. Маркеса, отражающий танцевальную природу нынешнего фестиваля, и созданное специально для "Безумных дней" сочинение "Ангелы танцуют" екатеринбургского композитора Ольги Викторовой, а также знаменитые инструментальные концерты Ф. Шопена, П. Чайковского, А. Хачатуряна", - отметили там.

В рамках гастролей Уральский филармонический оркестр также выступит на фестивалях в городах Оцу и Ниигате. "30 апреля в Оцу в двухтысячном зале на берегу озера Бивако уральский оркестр даст два концерта. Затем уральские музыканты преодолеют треть территории Японии, чтобы выступить в Токио", - уточнили в учреждении.

Музыкальный марафон "Безумные дни" (La Folle Journe) поочередно принимают пять стран: Франция, Испания, Япония, Россия и Польша. В сентябре 2017 года "Безумные дни" пройдут в Екатеринбурге уже в третий раз. В рамках азиатской части фестиваля пройдут 350 концертов, а также специальные детские проекты, мастер-классы, лекции, уличные мероприятия и флешмобы.