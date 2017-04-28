Plaurum создаст на Урале центр для определения содержания драгметаллов во всех видах сырья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Металлургическая группа Plaurum Виктора Вексельберга планирует создать на Урале аналитический центр для определения содержания драгметаллов во всех видах сырья. Такая лаборатория может стать альтернативой аналитическому центру в Канаде, куда металлурги со всего мира направляют на исследования пробы с месторождений драгоценных металлов, сообщил ТАСС Денис Боровков, генеральный директор "Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов" (ЕЗОЦМ) - базового предприятия группы.

"Стоимость самих анализов не так высока, тут важно время. В Канаду посылаются образцы со всего мира. Без наличия анализа невозможно двигаться дальше - начинать разрабатывать технологии (добычи - прим. ТАСС). Анализ в Канаде занимает как минимум два месяца после отправки минералогической пробы. Мы хотим сократить сроки ожидания анализов в два раза", - сказал Боровков.

Он отметил, что пока уральский аналитический центр оценивает только содержание драгметаллов в керне, но в дальнейшем планирует расширить спектр исследований. Сейчас лаборатория в год делает до 12 тыс. анализов, 90% из которых приходится на собственные заказы. Но Plaurum работает над расширением клиентской базы. В частности, интересуется получением заказов у золотодобывающей компании "Полюс" и горнорудной Polymetal.

"Мы понимаем, что после этого мы можем привлекать себе клиентов уже после добычи на аффинаж, металлотрейдинг и так далее", - сказал Боровков.

За последние два года группа Plaurum вложила в модернизацию аналитического центра 100 млн рублей. Дальнейшие инвестиции в развитие этого проекта группа планирует после выхода проекта на рентабельность - для этого ежегодно в лаборатории надо делать не менее 50 тыс. анализов проб.

Уже сейчас в аналитическом центре Plaurum собран крупнейший в России банк сертифицированных стандартных образцов, используются более 300 сертифицированных методов анализа объектов.

Инвестиции и финансовые показатели

Общая инвестиционная программа группы Plaurum в 2016 году составила 400 млн рублей. Группа планирует сохранить этот объем и в этом году. Общий объем инвестиций до 2020 года включительно составит около $80 млн.

Инвестиционную программу группа финансирует за счет чистой прибыли и привлечения заемных средств в банках. Чистая прибыль группы в 2016 году составила 542 млн рублей. В этом году Plaurum планирует увеличить выручку на 10% в сравнении с показателем 2016 года - до примерно $550 млн, а к 2021 году - до $1 млрд.

Боровков отметил, что в прошлом году этот показатель в рублевом выражении был немного снижен на фоне 20-процентного падения цен на драгметаллы и укрепления рубля. На этот год у менеджмента группы позитивные ожидания по ценам.

"Мы оптимистично смотрим на палладий, он больше привязан к Азии, и мы видим там спрос. Спрос стабильный и со стороны Китая, и со стороны Гонконга, и со стороны Сингапура. По платине не видим сильного падения с текущего уровня, потому что платина еще и как альтернатива золота с точки зрения инвестиций", - сказал заместитель гендиректора ЕЗОЦМ Никита Князев.

Группа прогнозирует, что цены на палладий по итогам года достигнут $900 за тройскую унцию (31,1 грамма), на платину - немного превысят $1 тыс. за унцию. В целом, по оценке компании, цены на другие драгоценные металлы в 2017 году сохранятся на уровне I квартала этого года.

О группе

Бренд Plaurum был представлен 28 октября 2016 года и объединил в себе активы "Реновы" Вексельберга по производству и переработке драгоценных металлов: ЕЗОЦМ, холдинг Safina a.s. (Чехия) и совместное предприятие в КНР Yantai Guodasafina. Также группа имеет торговые представительства в США, Словакии, Польше, Румынии и Киргизии.

Основными направлениями развития группы компаний являются переработка бедного техногенного и минерального трудноизвлекаемого сырья, содержащего драгоценные металлы, оказание услуг в области приобретения переработки, аффинажа и поставки аффинированных драгоценных металлов, производство промышленных материалов и изделий из сплавов на основе драгметаллов, оказание инжиниринговых услуг по разработке новых технологий и продуктов, анализ различных видов сырья и материалов с содержанием драгоценных металлов, развитие компетенций и пакета услуг по редкоземельным и цветным металлам.