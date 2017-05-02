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Режим ЧС введен в одном из районов Тюменской области из-за угрозы паводка

Новости Урала
2 мая, 9:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, мая. /ТАСС

Уровень воды в реке Ишим в Казанском муниципальном районе составляет 824 см

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Казанском муниципальном районе (МР) Тюменской области из-за угрозы паводка. В настоящее время уровень воды в реке Ишим составляет 824 см, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"В Казанском МР постепенно прибывает главная водная артерия река Ишим, уровень воды по состоянию на 2 мая составляет 824 см. Принято решении о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС). По состоянию на 08:00 по местному времени (06:00 мск) подтопленных частных жилых домов и социально значимых объектов нет, ситуация находится на контроле МЧС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в селе Казанское продолжаются работы по усилению поверхности дамб. "Проходят подворовые обходы с вручением уведомлений о необходимости выезда в пункты временного размещения на период ЧС и информирование населения о складывающейся обстановке, ведется разъяснительная работа, в том числе с проживающими на территориях, подверженных угрозе подтопления. Произведено технологическое вскрытие автомобильной дороги Казанское - Малые Ярки для спуска воды с реки Алабуга в русло реки Ишим", - уточнили там.

В пресс-службе отметили, что ГУ МЧС по региону наращивает группировку сил в районе. "На место выдвинулись силы Ишимского пожарно-спасательного гарнизона: командно- штабной автомобиль, две автоцистерны, автомобиль связи и освещения, оснащенный световыми башнями для работы в ночное время, 20 человек личного состава, три плавательных средства. Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по области в составе 100 человек личного состава, 17 единиц техники, 10 плавательных средств, судна на воздушной подушке и двух беспилотных летательных аппаратов приведена в готовность для выдвижения в случае ухудшения обстановки в районе", - сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в зоне возможного подтопления в регионе могут оказаться до 116 населенных пунктов в 17 муниципальных образованиях. Для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ создана группировка сил и средств: 6,5 тыс. человек личного состава, 1,450 тыс. единиц техники.

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