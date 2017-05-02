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ММК получит 8 млн рублей от Уралвагонзавода за просрочку оплаты товара

Новости Урала
2 мая, 12:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, мая. /ТАСС

Изначально истец просил взыскать более 15 млн рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области взыскал с Корпорации "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") 8 млн рублей неустойки за просрочку оплаты товара в пользу Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область). Изначально истец просил взыскать более 15 млн рублей, сообщили в суде.

"Взыскать с АО "НПК "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского в пользу ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" 8 млн рублей - неустойка за просрочку оплаты товара", - говорится в материалах дела.

По данным суда, истец обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с ответчика неустойки за просрочку оплаты поставленного товара по договору поставки металлопродукции от 23 апреля 2009 года в размере более 15,8 млн рублей. Решение по делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники: танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц "Мста- С" и др. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. 27 декабря 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкорпорацию "Ростех" 100% акций "Уралвагонзавода".

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